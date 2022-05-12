Обстріл Дніпропетровщини: є загиблий і поранені, зруйновано об’єкт енергетики
Внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села Велика Костромка Дніпропетровської області, за попередніми даними, одна людина загинула, також є поранені, зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, 12 травня 2022 року окупанти вчергове обстріляли забороненими касетними боєприпасами село Велика Костромка Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула, є поранені.
Крім того, 12 травня 2022 року окупанти здійснили артобстріл околиць села Українка Криворізького району. На місці події виявлено нерозірвані ракети з боєприпасами, працює вибухотехнічна служба".
Деталі: В Офісі генпрокурора зазначили, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.
Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
Передісторія:
- Останнім часом окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Найчастіше страждає Зеленодольська громада. Зокрема, сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.
- 10 травня росіяни обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду.
- 11 травня окупанти тричі обстріляли Зеленодольську громаду, є руйнування.