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Обстріл Дніпропетровщини: є загиблий і поранені, зруйновано об’єкт енергетики

Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 16:36
фото Офісу генпрокурора

Внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села Велика Костромка Дніпропетровської області, за попередніми даними, одна людина загинула, також є поранені, зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 12 травня 2022 року окупанти вчергове обстріляли забороненими касетними боєприпасами село Велика Костромка Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула, є поранені.

Крім того, 12 травня 2022 року окупанти здійснили артобстріл околиць села Українка Криворізького району. На місці події виявлено нерозірвані ракети з боєприпасами, працює вибухотехнічна служба".

Деталі: В Офісі генпрокурора зазначили, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

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