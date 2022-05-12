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Обстрел Днепропетровщины: есть погибший и раненый, разрушен объект энергетики

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 16:36
Обстрел Днепропетровщины: есть погибший и раненый, разрушен объект энергетики
фото Офиса генпрокурора

В результате обстрела кассетными боеприпасами села Большая Костромка Днепропетровской области, по предварительным данным, один человек погиб, также есть раненые, разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 12 мая 2022 года оккупанты в очередной раз обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые.

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Кроме того, 12 мая 2022 года оккупанты совершили артобстрел окрестностей села Украинка Криворожского района. На месте происшествия обнаружены неразорванные ракеты с боеприпасами, работает взрывотехническая служба".

Детали: В Офисе генпрокурора отметили, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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