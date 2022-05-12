Обстрел Днепропетровщины: есть погибший и раненый, разрушен объект энергетики

В результате обстрела кассетными боеприпасами села Большая Костромка Днепропетровской области, по предварительным данным, один человек погиб, также есть раненые, разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 12 мая 2022 года оккупанты в очередной раз обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые.

Кроме того, 12 мая 2022 года оккупанты совершили артобстрел окрестностей села Украинка Криворожского района. На месте происшествия обнаружены неразорванные ракеты с боеприпасами, работает взрывотехническая служба".

Детали: В Офисе генпрокурора отметили, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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