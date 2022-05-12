Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Днепропетровщины: есть погибший и раненый, разрушен объект энергетики

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 16:36
фото Офиса генпрокурора

В результате обстрела кассетными боеприпасами села Большая Костромка Днепропетровской области, по предварительным данным, один человек погиб, также есть раненые, разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 12 мая 2022 года оккупанты в очередной раз обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые.

Кроме того, 12 мая 2022 года оккупанты совершили артобстрел окрестностей села Украинка Криворожского района. На месте происшествия обнаружены неразорванные ракеты с боеприпасами, работает взрывотехническая служба".

Детали: В Офисе генпрокурора отметили, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Днепропетровская областьвойна
Главное сегодня

Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

фотоВ Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат

фотоМариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить "Азовсталь"

Шольц в Бундестаге будет объяснять свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне накрыли Зеленодольскую общину из "Ураганов": есть погибший
Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину, есть разрушения
В Днепропетровской области сокращают комендантский час
Последние новости
11:43
Выросло количество раненых: 646 детей пострадали от рук оккупантов
11:41
Полтавщина: потушили пожары от ракетных обстрелов врага
11:38
Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России
11:30
Всю ночь продолжались обстрелы "Азовстали", оккупанты штурмуют здания завода
11:15
Большинство немцев боятся быть втянутыми в войну в Украине
11:05
В Одесской области ослабляют ограничения на продажу алкоголя
11:00
Боррель анонсировал еще 500 млн евро на военную помощь Украине
10:58
Генштаб заявляет, что Россия потеряла уже 200 самолетов в войне
10:50
"Будем бороться за остров, сколько нужно": глава ГУР объяснил важность Змеиного
10:49
"Вам Украина платит": в Мелитополе учителям-коллаборантам выдали 1300 гривен
Все новости...