Експосол Китаю в Україні спрогнозував поразку РФ у війні, але публікацію видалили
Колишній посол Китаю в Україні Гао Юйшен виступив із надзвичайно критичною оцінкою російського вторгнення в Україну, назвавши остаточну поразку Росії лише питанням часу.
Джерело: Гао Юйшен у виступі на внутрішньому форумі державної Китайської академії суспільних наук, пише The Washington Post із посиланням на публікацію Phoenix media, що базується в Гонконгу
Деталі: Видання Phoenix media у вівторок опублікувало матеріал про виступ Гао, який був послом Китаю в Україні з 2005 по 2007 рік, проте невдовзі публікацію було видалено, пише WP. Проте лишилася архівна версія.
У своєму виступі колишній посол охарактеризував воєнні дії Росії як такі, що ведуть до поразки через невдачі РФ в економічній, військовій та політичній сферах.
"Щодня війна продовжує дорого обходитися Росії", - сказав він.
Росія не лише відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну та публічну боротьбу, а це означає, що "остаточна поразка Росії лише питання часу", — сказав Гао, згідно з архівною версією статті.
За словами дипломата, прагнення Путіна домінувати у регіоні колишнього Радянського Союзу призвело до того, що Росія "неодноразово зазіхала на чужі території та суверенітет". На його думку, це найбільша загроза миру, безпеці та стабільності у Євразії.
The Washington Post зазначає, що слова 75-річного експосла є рідкісним відступом від офіційної позиції Китаю, яка полягає в тому, щоб не критикувати свого близького дипломатичного партнера.
Передісторія:
- 13 березня журналісти New York Times зі своїх джерел заявили, що Росія звернулась до Китаю із проханням надати військову та фінансову допомогу на тлі невдач в Україні. За даними американської розвідки, Китай нібито висловив готовність надати таку допомогу.
- 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіня з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому.
- Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.
- 20 березня посол Китаю в США Цинь Ган заявив, що Китай не надає Росії військову допомогу, а закликає до припинення вогню та дипломатичних переговорів.
- 3-го травня у Міноборони США заявили, що не спостерігають ознак постачання зброї до Росії з боку третіх країн, у тому числі Китаю.