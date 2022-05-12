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Експосол Китаю в Україні спрогнозував поразку РФ у війні, але публікацію видалили

Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 17:45
Експосол Китаю в Україні спрогнозував поразку РФ у війні, але публікацію видалили
ілюстративне фото, VCG via Getty Images

Колишній посол Китаю в Україні Гао Юйшен виступив із надзвичайно критичною оцінкою російського вторгнення в Україну, назвавши остаточну поразку Росії лише питанням часу.

Джерело: Гао Юйшен у виступі на внутрішньому форумі державної Китайської академії суспільних наук, пише The Washington Post із посиланням на публікацію Phoenix media, що базується в Гонконгу

Деталі: Видання Phoenix media у вівторок опублікувало матеріал про виступ Гао, який був послом Китаю в Україні з 2005 по 2007 рік, проте невдовзі публікацію було видалено, пише WP. Проте лишилася архівна версія.

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У своєму виступі колишній посол охарактеризував воєнні дії Росії як такі, що ведуть до поразки через невдачі РФ в економічній, військовій та політичній сферах.

"Щодня війна продовжує дорого обходитися Росії", - сказав він.

Росія не лише відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну та публічну боротьбу, а це означає, що "остаточна поразка Росії лише питання часу", — сказав Гао, згідно з архівною версією статті.

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За словами дипломата, прагнення Путіна домінувати у регіоні колишнього Радянського Союзу призвело до того, що Росія "неодноразово зазіхала на чужі території та суверенітет". На його думку, це найбільша загроза миру, безпеці та стабільності у Євразії.

The Washington Post зазначає, що слова 75-річного експосла є рідкісним відступом від офіційної позиції Китаю, яка полягає в тому, щоб не критикувати свого близького дипломатичного партнера.

Передісторія: 

  • 13 березня журналісти New York Times зі своїх джерел заявили, що Росія звернулась до Китаю із проханням надати військову та фінансову допомогу на тлі невдач в Україні. За даними американської розвідки, Китай нібито висловив готовність надати таку допомогу.
  • 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіня з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому.
  • Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.
  • 20 березня посол Китаю в США Цинь Ган заявив, що Китай не надає Росії військову допомогу, а закликає до припинення вогню та дипломатичних переговорів.
  • 3-го травня у Міноборони США заявили, що не спостерігають ознак постачання зброї до Росії з боку третіх країн, у тому числі Китаю.

Теми: КитайРосіявійна
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