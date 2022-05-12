Експосол Китаю в Україні спрогнозував поразку РФ у війні, але публікацію видалили

Колишній посол Китаю в Україні Гао Юйшен виступив із надзвичайно критичною оцінкою російського вторгнення в Україну, назвавши остаточну поразку Росії лише питанням часу.

Джерело: Гао Юйшен у виступі на внутрішньому форумі державної Китайської академії суспільних наук, пише The Washington Post із посиланням на публікацію Phoenix media, що базується в Гонконгу

Деталі: Видання Phoenix media у вівторок опублікувало матеріал про виступ Гао, який був послом Китаю в Україні з 2005 по 2007 рік, проте невдовзі публікацію було видалено, пише WP. Проте лишилася архівна версія.

У своєму виступі колишній посол охарактеризував воєнні дії Росії як такі, що ведуть до поразки через невдачі РФ в економічній, військовій та політичній сферах.

"Щодня війна продовжує дорого обходитися Росії", - сказав він.

Росія не лише відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну та публічну боротьбу, а це означає, що "остаточна поразка Росії лише питання часу", — сказав Гао, згідно з архівною версією статті.

За словами дипломата, прагнення Путіна домінувати у регіоні колишнього Радянського Союзу призвело до того, що Росія "неодноразово зазіхала на чужі території та суверенітет". На його думку, це найбільша загроза миру, безпеці та стабільності у Євразії.

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The Washington Post зазначає, що слова 75-річного експосла є рідкісним відступом від офіційної позиції Китаю, яка полягає в тому, щоб не критикувати свого близького дипломатичного партнера.

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