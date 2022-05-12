Экс-посол Китая в Украине предрек поражение РФ в войне, но публикацию удалили

Бывший посол Китая в Украине Гао Юйшэн выступил с необычайно критической оценкой российского вторжения в Украину, назвав окончательное поражение России вопросом времени.

Источник: Гао Юйшэн в выступлении на внутреннем форуме государственной Китайской академии общественных наук, пишет The Washington Post со ссылкой на публикацию Phoenix media, базирующегося Гонконге

Детали: Издание во вторник опубликовало материал о выступлении Гао, который был послом Китая в Украине с 2005 по 2007 год, однако вскоре публикация была удалена, пишет WP. Однако осталась архивная версия.

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Бывший посол охарактеризовал военные действия России как ведущие к поражению из-за неудач РФ в экономической, военной и политической сферах.

"Каждый день война продолжает дорого обходиться России", — сказал он.

Мало того, что Россия отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и публичную борьбу, а это означает, что "окончательное поражение России — лишь вопрос времени", — сказал Гао, согласно архивной версии статьи.

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По словам дипломата, стремление Путина доминировать в регионе бывшего Советского Союза привело к тому, что Россия "неоднократно посягала на чужие территории и суверенитет". По его мнению, это величайшая угроза миру, безопасности и стабильности в Евразии.

The Washington Post отмечает, что слова 75-летнего экс-посла являются редким отступлением от официальной позиции Китая, заключающейся в том, чтобы не критиковать своего близкого дипломатического партнера.

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