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Экс-посол Китая в Украине предрек поражение РФ в войне, но публикацию удалили

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 17:45
иллюстративное фото, VCG via Getty Images

Бывший посол Китая в Украине Гао Юйшэн выступил с необычайно критической оценкой российского вторжения в Украину, назвав окончательное поражение России вопросом времени.

Источник: Гао Юйшэн в выступлении на внутреннем форуме государственной Китайской академии общественных наук, пишет The Washington Post со ссылкой на публикацию Phoenix media, базирующегося Гонконге

Детали: Издание во вторник опубликовало материал о выступлении Гао, который был послом Китая в Украине с 2005 по 2007 год, однако вскоре публикация была удалена, пишет WP. Однако осталась архивная версия.

Бывший посол охарактеризовал военные действия России как ведущие к поражению из-за неудач РФ в экономической, военной и политической сферах.

"Каждый день война продолжает дорого обходиться России", — сказал он.

Мало того, что Россия отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и публичную борьбу, а это означает, что "окончательное поражение России — лишь вопрос времени", — сказал Гао, согласно архивной версии статьи.

По словам дипломата, стремление Путина доминировать в регионе бывшего Советского Союза привело к тому, что Россия "неоднократно посягала на чужие территории и суверенитет". По его мнению, это величайшая угроза миру, безопасности и стабильности в Евразии.

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The Washington Post отмечает, что слова 75-летнего экс-посла являются редким отступлением от официальной позиции Китая, заключающейся в том, чтобы не критиковать своего близкого дипломатического партнера.

Предыстория:

  • 13 марта журналисты New York Times со своих источников заявили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой предоставить военную и финансовую помощь на фоне неудач в Украине. По данным американской разведки, Китай якобы выразил готовность оказать такую ​​помощь.
  • 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.
  • Китай назвал "войной" российскую вооруженную агрессию в Украине только 10 марта – четырнадцатые сутки полномасштабных боевых действий. Перед этим Китай призвал Россию к сдержанности после угроз применения ядерного оружия.
  • 20 марта посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Китай не оказывает России военную помощь и призывает к прекращению огня и дипломатическому решению.
  • 3 мая в Минобороны США заявили, что не наблюдают признаков поставки оружия в Россию со стороны третьих стран, в том числе Китая.

Темы: КитайРосcиявойна
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