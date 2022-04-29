Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана

Мазуренко Альона П'ятниця, 29 квітня 2022, 20:27
скриншот

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.

Джерело: Волинський в ефірі Habertürk TV

Пряма мова: "Шановний пане президент Реджеп Тайіп Ердоган. До вас звертається майор морської піхоти Сергій Волинський. Зараз виконую обов‘язки 36 бригади морської піхоти, яка знаходиться в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб.

З нами знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, яким дуже потрібна допомога. З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також дуже необхідна ваша допомога. З нами на об‘єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому тут 4 місяці.

Наразі я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони. Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу".

Деталі: Волинський додав, що наразі ситуація на "Азовсталі" дуже складна: бойові дії не припинялися.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти щодня застосовують удари авіацією, вогонь з різноманітних артилерійських систем сухопутного та морського базування, проводять штурмові дії за допомогою танків, бойових машин піхоти та великими угрупуваннями живої сили.

Кілька днів тому російські окупанти знищили польовий шпиталь, була знищена операційна. Тепер медики більше не можуть надавати медичну допомогу військовослужбовцям та цивільним.

За словами Волинського, у бункерах на "Азовсталі" переховуються сотні цивільних, зокрема 60 неповнолітніх.

Передісторія:

  • У ніч проти 28 квітня російські окупанти скинули потужні авіаційні бомби на шпиталь в "Азовсталі", де лікували важкопоранених цивільних і військових. Під завалами опинилося чимало важкопоранених військових.
  • 28 квітня генсек ООН Гутерріш заявив у Києві, після перемовин із Зеленським, що міжнародні організації на чолі з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста готові провести рятувальну операцію з евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
  • Полк "Азов" порахував, що вони знищили більше 1150 російських солдатів за 65 днів битви за Маріуполь.
  • Уранці 29 квітня Офіс Президента України повідомив, що влада готується впродовж доби провести рятувальну операцію з евакуації цивільних і військових з "Азовсталі". Проте перед цим радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Росія ігнорує спеціальні перемовини щодо евакуації українців з Маріуполя й відмовляється обмінювати заблокованих на затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.

Теми: Азов МаріупольвійнаЕрдоган
Головне сьогодні

Росіяни імітують підтримку кримськими татарами війни проти України

відеоНа Київщині знайшли захоронення із закатованими людьми

"Ціна посту і лайків - втрати ЗСУ": Міноборони просить блогерів не хайпувати на перемогах

Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк

Окупанти вже втратили першу тисячу танків у війні

Зведення Генштабу: Росіяни перекидають війська з Бєлгородської області до Ізюма

Усі новини...
Азов
Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк
У бункерах "Азовсталі" більше, ніж просто "гуманітарна катастрофа" – командир морпіхів Волина
Полк "Азов" показав, як героїчно захищає Маріуполь і скільки ворогів знищив
Останні новини
14:12
ДБР: суд арештував 51 білоруських вагонів-цистерн
14:10
відеоЧернігів дерусифікували від Пушкіна
14:07
НАТО очікує нових провокацій на території Молдови, але не бачить військових загроз для неї
13:53
"Орлани" тут – як бджоли, це наш головний ворог – співзасновник підрозділу "Аеророзвідка" Гончар
13:46
Росіяни імітують підтримку кримськими татарами війни проти України
13:42
фотоВорог поливає Донеччину вогнем із різної зброї: вбили дитину і ще трьох людей
13:40
Як отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном – пояснює МОЗ
13:36
На Київщині вже відновили газопостачання у 117 населених пунктах
13:06
фотоРосіяни обстріляли лікарню та будинки в Харкові, травмовано чоловіка
12:53
В уряді Німеччини пропонують скоротити держпідтримку ексканцлера Шрьодера через його співпрацю з РФ
Усі новини...