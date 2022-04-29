Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана
Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
Джерело: Волинський в ефірі Habertürk TV
Пряма мова: "Шановний пане президент Реджеп Тайіп Ердоган. До вас звертається майор морської піхоти Сергій Волинський. Зараз виконую обов‘язки 36 бригади морської піхоти, яка знаходиться в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб.
З нами знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, яким дуже потрібна допомога. З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також дуже необхідна ваша допомога. З нами на об‘єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому тут 4 місяці.
Наразі я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони. Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу".
#ÖzelHaber - Ukraynalı asker Habertürk TV'de @afsinyurdakul'a konuştu. Mariupol'deki çelik fabrikasında hayatta kalmaya çalışan Serhiy Volina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. pic.twitter.com/GaZXCYgFKO— Habertürk TV (@HaberturkTV) April 29, 2022ВІДЕО ДНЯ
Деталі: Волинський додав, що наразі ситуація на "Азовсталі" дуже складна: бойові дії не припинялися.
Окупанти щодня застосовують удари авіацією, вогонь з різноманітних артилерійських систем сухопутного та морського базування, проводять штурмові дії за допомогою танків, бойових машин піхоти та великими угрупуваннями живої сили.
Кілька днів тому російські окупанти знищили польовий шпиталь, була знищена операційна. Тепер медики більше не можуть надавати медичну допомогу військовослужбовцям та цивільним.
За словами Волинського, у бункерах на "Азовсталі" переховуються сотні цивільних, зокрема 60 неповнолітніх.
Передісторія:
- У ніч проти 28 квітня російські окупанти скинули потужні авіаційні бомби на шпиталь в "Азовсталі", де лікували важкопоранених цивільних і військових. Під завалами опинилося чимало важкопоранених військових.
- 28 квітня генсек ООН Гутерріш заявив у Києві, після перемовин із Зеленським, що міжнародні організації на чолі з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста готові провести рятувальну операцію з евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Полк "Азов" порахував, що вони знищили більше 1150 російських солдатів за 65 днів битви за Маріуполь.
- Уранці 29 квітня Офіс Президента України повідомив, що влада готується впродовж доби провести рятувальну операцію з евакуації цивільних і військових з "Азовсталі". Проте перед цим радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Росія ігнорує спеціальні перемовини щодо евакуації українців з Маріуполя й відмовляється обмінювати заблокованих на затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.