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Верещук просить не перебільшувати вплив світових лідерів на переговори щодо "Азовсталі"

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 травня 2022, 22:36
Верещук просить не перебільшувати вплив світових лідерів на переговори щодо Азовсталі
ІРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МІНТОТ

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук просить не перебільшувати вплив світових лідерів на переговори щодо евакуації військових з "Азовсталі".

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Серце країни зараз – це Азовсталь. Крім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона...

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Нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Бо, якби цей вплив був належним, не було б війни.

Є наказ президента – зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює".

Деталі: За словами міністерки, перемовини з ворогом дуже складні: "Результат може не задовольнити всіх, але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими". 

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Верещук запевнила, що поділяє тривогу та хвилювання близьких за долю захисників "Азовсталі".

За її словами, "на війні чудес не буває", тому працює "тверезий та прагматичний підхід".

Що було раніше: Верещук повідомила, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з тяжко поранених.

Україна, за її словами, бажає, щоб було підписано документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі" і зараз триває підготовка до його підписання.

Зараз українська сторона веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців, а якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатись далі".

У РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації цивільного населення на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

Передісторія:

  • 11 травня віцепрем'єрка повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.
  • Верещук також пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
  • Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.

Теми: Азов МаріупольВерещукевакуація
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