Верещук просить не перебільшувати вплив світових лідерів на переговори щодо "Азовсталі"

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук просить не перебільшувати вплив світових лідерів на переговори щодо евакуації військових з "Азовсталі".

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Серце країни зараз – це Азовсталь. Крім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона...

Нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Бо, якби цей вплив був належним, не було б війни.

Є наказ президента – зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює".

Деталі: За словами міністерки, перемовини з ворогом дуже складні: "Результат може не задовольнити всіх, але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими".

Верещук запевнила, що поділяє тривогу та хвилювання близьких за долю захисників "Азовсталі".

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За її словами, "на війні чудес не буває", тому працює "тверезий та прагматичний підхід".

Що було раніше: Верещук повідомила, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з тяжко поранених.

Україна, за її словами, бажає, щоб було підписано документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі" і зараз триває підготовка до його підписання.

Зараз українська сторона веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців, а якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатись далі".

У РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації цивільного населення на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

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