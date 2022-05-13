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Верещук просит не преувеличивать влияние мировых лидеров на переговоры по "Азовстали"

Алена МазуренкоПятница, 13 мая 2022, 22:36
Верещук просит не преувеличивать влияние мировых лидеров на переговоры по Азовстали
ИРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МИНВОТ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук просит не преувеличивать влияние мировых лидеров на переговоры по эвакуации военных из "Азовстали".

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и тероборона...

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Нам не следует преувеличивать влияние мировых лидеров. Ибо, если бы это влияние было должным, не было бы войны.

Есть указ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает".

Детали: По словам министра, переговоры с врагом очень сложные: "Результат может не удовлетворить всех, но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми".

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Верещук заверила, что разделяет тревогу и волнение близких за судьбу защитников "Азовстали".

По ее словам, "на войне чудес не бывает", поэтому работает "трезвый и прагматический подход".

Что было раньше: Верещук сообщила, что ведутся переговоры при посредничестве Турции, ООН и МККК  об эвакуации военных из "Азовстали" - начнут с тяжелораненых.

Она сообщила, что Украина желает, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали" и сейчас идет подготовка к его подписанию.

Украинская сторона, по ее словам, ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, а если удастся обменять 38 тяжелых, "будем двигаться дальше".

В РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации гражданского населения на территорию подконтрольную украинской власти и в иностранные государства.

Предыстория: 

  • 11 мая вице-премьер сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.
  • Верещук также пояснила, что военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
  • Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
  • Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

Темы: АзовМариупольВерещукэвакуация
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