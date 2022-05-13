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"Ми не збираємося бути мучениками": боєць із "Азовсталі" звернувся до українців

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 травня 2022, 23:42
Ми не збираємося бути мучениками: боєць із Азовсталі звернувся до українців
фото: Хімік в Telegram

Захисник України з полку "Азов" Давид Хімік у своєму зверненні закликав громадян продовжувати інформаційну роботу. За його словами, українські бійці сповнені хоробрості і тримають оборону, але мріють побачити рідних, створити власні сім'ї та нормально поїсти.

Джерело: Давид Хімік в Telegram

Пряма мова: "Поки не було мережі, прокручував у голові все своє життя, згадував дитинство, місця де був, різні ситуації, які врізалися у пам'ять, все було перед очима як у фільмі.

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Дуже багато чую від хлопців, що коли вийдуть, – одружуються та заведуть дітей, напевно, це основні плани всіх, хто ще не встиг.

Хлопці, у яких вже є дружини та діти, коли вдається побачити відео з дітьми, ридають та посміхаються одночасно.

Цікаво за цим спостерігати, це почуття, які неможливо передати, як тече життя. Я завжди був людиною, що сидить у кутку та за всіма спостерігає збоку.

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Ми, як і раніше, сповнені хоробрості і тримаємо оборону, оборону всієї країни.

Ворог щодня намагається захопити "Азовсталь", бомбить авіацією, артилерією (усім, що є), але навіть у найжахливіших умовах ми даємо їм бій і вони, як боягузливі собаки, тікають із позицій.

Ми не збираємося бути мучениками, ми боремося і за свої життя теж, і чекаємо на підтримку".

Деталі: Він також подякував українцям, які намагаються допомогти захисникам інформаційно: "Продовжуйте так само, підтримуйте нас інформаційно, кричіть усім про нас, ви величезні молодці".

Пряма мова: "Хочу, щоб мої друзі ще раз побачили своїх дітей і відчули запах своїх дружин.

А я завжди лише хочу бутерброд з великим шматком вареної ковбаси та ряженку з курагою від Простоквашино. Все буде добре, ми обов'язково повернемося".

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя

Передісторія: 

  • МінТОТ повідомив, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з тяжко поранених.
  • Україна бажає підписати документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі" і зараз триває підготовка до його підписання.
  • Українська сторона поки веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців, а якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатись далі".
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
  • Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.
  • 11 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.
  • Верещук також пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

Теми: Азов Маріупольвійнаокупація
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