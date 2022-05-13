"Ми не збираємося бути мучениками": боєць із "Азовсталі" звернувся до українців
Захисник України з полку "Азов" Давид Хімік у своєму зверненні закликав громадян продовжувати інформаційну роботу. За його словами, українські бійці сповнені хоробрості і тримають оборону, але мріють побачити рідних, створити власні сім'ї та нормально поїсти.
Джерело: Давид Хімік в Telegram
Пряма мова: "Поки не було мережі, прокручував у голові все своє життя, згадував дитинство, місця де був, різні ситуації, які врізалися у пам'ять, все було перед очима як у фільмі.
Дуже багато чую від хлопців, що коли вийдуть, – одружуються та заведуть дітей, напевно, це основні плани всіх, хто ще не встиг.
Хлопці, у яких вже є дружини та діти, коли вдається побачити відео з дітьми, ридають та посміхаються одночасно.
Цікаво за цим спостерігати, це почуття, які неможливо передати, як тече життя. Я завжди був людиною, що сидить у кутку та за всіма спостерігає збоку.
Ми, як і раніше, сповнені хоробрості і тримаємо оборону, оборону всієї країни.
Ворог щодня намагається захопити "Азовсталь", бомбить авіацією, артилерією (усім, що є), але навіть у найжахливіших умовах ми даємо їм бій і вони, як боягузливі собаки, тікають із позицій.
Ми не збираємося бути мучениками, ми боремося і за свої життя теж, і чекаємо на підтримку".
Деталі: Він також подякував українцям, які намагаються допомогти захисникам інформаційно: "Продовжуйте так само, підтримуйте нас інформаційно, кричіть усім про нас, ви величезні молодці".
Пряма мова: "Хочу, щоб мої друзі ще раз побачили своїх дітей і відчули запах своїх дружин.
А я завжди лише хочу бутерброд з великим шматком вареної ковбаси та ряженку з курагою від Простоквашино. Все буде добре, ми обов'язково повернемося".
Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя
Передісторія:
- МінТОТ повідомив, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з тяжко поранених.
- Україна бажає підписати документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі" і зараз триває підготовка до його підписання.
- Українська сторона поки веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців, а якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатись далі".
- Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
- Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.
- 11 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.
- Верещук також пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.