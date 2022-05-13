"Ми не збираємося бути мучениками": боєць із "Азовсталі" звернувся до українців

Захисник України з полку "Азов" Давид Хімік у своєму зверненні закликав громадян продовжувати інформаційну роботу. За його словами, українські бійці сповнені хоробрості і тримають оборону, але мріють побачити рідних, створити власні сім'ї та нормально поїсти.

Джерело: Давид Хімік в Telegram

Пряма мова: "Поки не було мережі, прокручував у голові все своє життя, згадував дитинство, місця де був, різні ситуації, які врізалися у пам'ять, все було перед очима як у фільмі.

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Дуже багато чую від хлопців, що коли вийдуть, – одружуються та заведуть дітей, напевно, це основні плани всіх, хто ще не встиг.

Хлопці, у яких вже є дружини та діти, коли вдається побачити відео з дітьми, ридають та посміхаються одночасно.

Цікаво за цим спостерігати, це почуття, які неможливо передати, як тече життя. Я завжди був людиною, що сидить у кутку та за всіма спостерігає збоку.

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Ми, як і раніше, сповнені хоробрості і тримаємо оборону, оборону всієї країни.

Ворог щодня намагається захопити "Азовсталь", бомбить авіацією, артилерією (усім, що є), але навіть у найжахливіших умовах ми даємо їм бій і вони, як боягузливі собаки, тікають із позицій.

Ми не збираємося бути мучениками, ми боремося і за свої життя теж, і чекаємо на підтримку".

Деталі: Він також подякував українцям, які намагаються допомогти захисникам інформаційно: "Продовжуйте так само, підтримуйте нас інформаційно, кричіть усім про нас, ви величезні молодці".

Пряма мова: "Хочу, щоб мої друзі ще раз побачили своїх дітей і відчули запах своїх дружин.

А я завжди лише хочу бутерброд з великим шматком вареної ковбаси та ряженку з курагою від Простоквашино. Все буде добре, ми обов'язково повернемося".

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