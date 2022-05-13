"Мы не собираемся быть мучениками": боец из "Азовстали" обратился к украинцам
Защитник Украины из полка "Азов" Давид Химик в своем обращении призвал граждан продолжать информационную работу. По его словам, украинские бойцы полны храбрости и держат оборону, но мечтают увидеть родных, создать собственные семьи и нормально покушать.
Источник: Давид Химик в Telegram
Прямая речь: "Пока не было сети, прокручивал в голове всю свою жизнь, вспоминал детство, места где был, различные запоминающие ситуации, все было перед глазами как в фильме.
Очень много слышу от парней, что когда выйдут - женятся и заведут детей, наверное, это основные планы всех кто ещё не успел.
Парни, у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми, рыдают и улыбаются одновременно.
Интересно за этим наблюдать, непередаваемые чувства, как течёт жизнь. Я всегда был человеком, который сидит в углу и за всеми наблюдает со стороны.
Мы по прежнему полны храбрости и держим оборону, оборону всей страны.
Противник каждый день пытается захватить "Азовсталь", бомбит авиацией, артиллерией (всем, что есть), но даже в самых ужасных условиях мы даём им бой и они, как трусливые собаки, бегут с позиций.
Мы не собираемся быть мучениками, мы боремся и за свои жизни тоже и ждём поддержки".
Детали: Он также поблагодарил украинцев, которые пытаются помочь защитникам информационно: "Продолжайте в том же духе, поддерживайте нас информационно, орите всем про нас, вы огромные молодцы".
Прямая речь: "Хочу чтобы мои друзья ещё раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жён.
А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском варенной колбасы и ряженку с курагой от Простоквашино. Все будет хорошо, мы обязательно вернёмся".
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Предыстория:
- 11 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.
- Верещук также пояснила, что военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.
- Верещук сообщила, что ведутся переговоры при посредничестве Турции, ООН и МККК об эвакуации военных из "Азовстали" - начнут с тяжелораненых.
- Украина желает, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали" и сейчас идет подготовка к его подписанию.
- Украинская сторона, по ее словам, ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, а если удастся обменять 38 тяжелых, "будем двигаться дальше".
- Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
- Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
- Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.