Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Мы не собираемся быть мучениками": боец из "Азовстали" обратился к украинцам

Алена МазуренкоПятница, 13 мая 2022, 23:42
Мы не собираемся быть мучениками: боец из Азовстали обратился к украинцам
фото: Химик в Telegram

Защитник Украины из полка "Азов" Давид Химик в своем обращении призвал граждан продолжать информационную работу. По его словам, украинские бойцы полны храбрости и держат оборону, но мечтают увидеть родных, создать собственные семьи и нормально покушать.

Источник: Давид Химик в Telegram

Прямая речь: "Пока не было сети, прокручивал в голове всю свою жизнь, вспоминал детство, места где был, различные запоминающие ситуации, все было перед глазами как в фильме.

Реклама:

Очень много слышу от парней, что когда выйдут - женятся и заведут детей, наверное, это основные планы всех кто ещё не успел.

Парни, у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми, рыдают и улыбаются одновременно.

Интересно за этим наблюдать, непередаваемые чувства, как течёт жизнь. Я всегда был человеком, который сидит в углу и за всеми наблюдает со стороны.

ВИДЕО ДНЯ

Мы по прежнему полны храбрости и держим оборону, оборону всей страны.

Противник каждый день пытается захватить "Азовсталь", бомбит авиацией, артиллерией (всем, что есть), но даже в самых ужасных условиях мы даём им бой и они, как трусливые собаки, бегут с позиций.

Мы не собираемся быть мучениками, мы боремся и за свои жизни тоже и ждём поддержки".

Детали: Он также поблагодарил украинцев, которые пытаются помочь защитникам информационно: "Продолжайте в том же духе, поддерживайте нас информационно, орите всем про нас, вы огромные молодцы".

Прямая речь: "Хочу чтобы мои друзья ещё раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жён.

А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском варенной колбасы и ряженку с курагой от Простоквашино. Все будет хорошо, мы обязательно вернёмся".

Узнать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя

Предыстория: 

  • 11 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.
  • Верещук также пояснила, что военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.
  • Верещук сообщила, что ведутся переговоры при посредничестве Турции, ООН и МККК  об эвакуации военных из "Азовстали" - начнут с тяжелораненых.
  • Украина желает, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали" и сейчас идет подготовка к его подписанию.
  • Украинская сторона, по ее словам, ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, а если удастся обменять 38 тяжелых, "будем двигаться дальше".
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
  • Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
  • Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

Темы: АзовМариупольвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: