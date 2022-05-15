Останні переговори крейсера "Москва": Дві пробоїни, ляже на бік

Оперативне командування "Південь" опублікувало переговори з крейсера "Москва" під час краху флагмана Чорноморського флоту РФ місяць тому.

Джерело: аудіозапис на сторінці ОК "Південь"

Дослівно: "Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потребу рятування екіпажа".

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Деталі: Зв'язковий повідомляє буксиру про позаштатну ситуацію на кораблі: "Москва-1 – дві пробоїни, гвинт став, зарився, ляже на бік".

Чоловік кричить, що є пробоїна нижче за ватерлінію, корабель має крен 30 градусів.

Він повідомляє, що "немає ходу для зближення" з буксирами.

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"Проводимо посильний порятунок екіпажа", – інформують на крейсері "Москва".

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