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Останні переговори крейсера "Москва": Дві пробоїни, ляже на бік

Олена РощінаНеділя, 15 травня 2022, 13:17
Ілюстрація ОК "Південь" від УНІАН

Оперативне командування "Південь" опублікувало переговори з крейсера "Москва" під час краху флагмана Чорноморського флоту РФ місяць тому.

Джерело: аудіозапис на сторінці ОК "Південь"

Дослівно: "Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потребу рятування екіпажа".

Деталі: Зв'язковий повідомляє буксиру про позаштатну ситуацію на кораблі: "Москва-1 – дві пробоїни, гвинт став, зарився, ляже на бік".

Чоловік кричить, що є пробоїна нижче за ватерлінію, корабель має крен 30 градусів.

Він повідомляє, що "немає ходу для зближення" з буксирами.

"Проводимо посильний порятунок екіпажа", – інформують на крейсері "Москва".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" підбили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами вийшов з ладу та затонув.
  • Експерти проаналізували знімки з супутників і визначили точні координати крейсера "Москва" в момент влучення українських ракет "Нептун", а також зробили висновок, що половина екіпажа загинули чи поранені.
  • CNN і The New York Times повідомляли, що США нібито допомогли Україні розвідувальними даними про розташування крейсера "Москва". Пентагон це заперечував: "Українці мають власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські військово-морські судна, як це було в цій справі".
  • Журналісти-розслідувачі вважають, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків. Родичі моряків "Москви" шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси
  • "Forbes" оцінив вартість підбитого крейсера "Москва" у 750 мільйонів доларів.
  • Укрпошта випустила марки з фразою українських прикордонників "рускій воєнний корабль іді на#уй" і присвячену потопленню крейсера.

Теми: ЧФ РосіївійнаЧорне море
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