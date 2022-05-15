Останні переговори крейсера "Москва": Дві пробоїни, ляже на бік
Неділя, 15 травня 2022, 13:17
Оперативне командування "Південь" опублікувало переговори з крейсера "Москва" під час краху флагмана Чорноморського флоту РФ місяць тому.
Джерело: аудіозапис на сторінці ОК "Південь"
Дослівно: "Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потребу рятування екіпажа".
Деталі: Зв'язковий повідомляє буксиру про позаштатну ситуацію на кораблі: "Москва-1 – дві пробоїни, гвинт став, зарився, ляже на бік".
Чоловік кричить, що є пробоїна нижче за ватерлінію, корабель має крен 30 градусів.
Він повідомляє, що "немає ходу для зближення" з буксирами.
"Проводимо посильний порятунок екіпажа", – інформують на крейсері "Москва".
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Передісторія:
- Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" підбили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами вийшов з ладу та затонув.
- Експерти проаналізували знімки з супутників і визначили точні координати крейсера "Москва" в момент влучення українських ракет "Нептун", а також зробили висновок, що половина екіпажа загинули чи поранені.
- CNN і The New York Times повідомляли, що США нібито допомогли Україні розвідувальними даними про розташування крейсера "Москва". Пентагон це заперечував: "Українці мають власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські військово-морські судна, як це було в цій справі".
- Журналісти-розслідувачі вважають, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків. Родичі моряків "Москви" шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.
- "Forbes" оцінив вартість підбитого крейсера "Москва" у 750 мільйонів доларів.
- Укрпошта випустила марки з фразою українських прикордонників "рускій воєнний корабль іді на#уй" і присвячену потопленню крейсера.