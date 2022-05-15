Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Последние переговоры крейсера "Москва": Две пробоины, ляжет на бок

Елена РощинаВоскресенье, 15 мая 2022, 13:17
Последние переговоры крейсера Москва: Две пробоины, ляжет на бок
Иллюстрация ОК "Юг" от УНИАН

Оперативное командование "Юг" опубликовало переговоры с крейсера "Москва" во время крушения флагмана Черноморского флота РФ месяц назад.

Источник: аудиозапись на странице ОК "Юг"

Дословно: "Крайняя запись переговоров крейсера "Москва": кричит о двух попаданиях, крене на бок, необходимости спасения экипажа".

Реклама:

Детали: Связной сообщает буксиру о внештатной ситуации на корабле: "Москва-1 – две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок".

Мужчина кричит, что есть пробоина ниже ватерлинии, корабль имеет крен 30 градусов.

Он сообщает, что "нет хода для сближения" с буксирами.

ВИДЕО ДНЯ

"Проводим посильное спасение экипажа", – информируют на крейсере "Москва".

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами вышел из строя и затонул.
  • Эксперты проанализировали снимки со спутников и определили точные координаты крейсера "Москва" в момент попадания украинских ракет "Нептун", а также сделали вывод, что половина экипажа погибли или ранены.
  • CNN и The New York Times сообщали, что США якобы помогли Украине разведывательными данными о расположении крейсера "Москва". Пентагон отрицал: "Украинцы имеют собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские суда, как это было в этом деле".
  • Журналисты-расследователи считают, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников. Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.
  • "Forbes" оценил стоимость подбитого крейсера "Москва" в 750 миллионов долларов.
  • Укрпочта выпустила марки с фразой украинских пограничников "русский военный корабль иди на#уй" и посвященную потоплению крейсера.

Темы: ЧФ РоссиивойнаЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
ЧФ России
Буданов: 60-70% морских дронов россияне уничтожают, но и 30% – проблема для флота РФ
Оккупанты заявили об атаке украинских морских дронов на корабли ЧФ
Британская разведка: Россия использует дельфинов для защиты базы ЧФ РФ в Севастополе
Последние новости
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
Все новости...
Реклама: