Последние переговоры крейсера "Москва": Две пробоины, ляжет на бок
Воскресенье, 15 мая 2022, 13:17
Оперативное командование "Юг" опубликовало переговоры с крейсера "Москва" во время крушения флагмана Черноморского флота РФ месяц назад.
Источник: аудиозапись на странице ОК "Юг"
Дословно: "Крайняя запись переговоров крейсера "Москва": кричит о двух попаданиях, крене на бок, необходимости спасения экипажа".
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Детали: Связной сообщает буксиру о внештатной ситуации на корабле: "Москва-1 – две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок".
Мужчина кричит, что есть пробоина ниже ватерлинии, корабль имеет крен 30 градусов.
Он сообщает, что "нет хода для сближения" с буксирами.
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"Проводим посильное спасение экипажа", – информируют на крейсере "Москва".
Предыстория:
- Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами вышел из строя и затонул.
- Эксперты проанализировали снимки со спутников и определили точные координаты крейсера "Москва" в момент попадания украинских ракет "Нептун", а также сделали вывод, что половина экипажа погибли или ранены.
- CNN и The New York Times сообщали, что США якобы помогли Украине разведывательными данными о расположении крейсера "Москва". Пентагон отрицал: "Украинцы имеют собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские суда, как это было в этом деле".
- Журналисты-расследователи считают, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников. Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.
- "Forbes" оценил стоимость подбитого крейсера "Москва" в 750 миллионов долларов.
- Укрпочта выпустила марки с фразой украинских пограничников "русский военный корабль иди на#уй" и посвященную потоплению крейсера.