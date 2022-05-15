Последние переговоры крейсера "Москва": Две пробоины, ляжет на бок

Оперативное командование "Юг" опубликовало переговоры с крейсера "Москва" во время крушения флагмана Черноморского флота РФ месяц назад.

Источник: аудиозапись на странице ОК "Юг"

Дословно: "Крайняя запись переговоров крейсера "Москва": кричит о двух попаданиях, крене на бок, необходимости спасения экипажа".

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Детали: Связной сообщает буксиру о внештатной ситуации на корабле: "Москва-1 – две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок".

Мужчина кричит, что есть пробоина ниже ватерлинии, корабль имеет крен 30 градусов.

Он сообщает, что "нет хода для сближения" с буксирами.

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"Проводим посильное спасение экипажа", – информируют на крейсере "Москва".

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