Внаслідок обстрілів лікарні в Сєвєродонецьку 9 людей поранено

Російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку 14 травня, внаслідок чого 9 людей поранено.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: За даними військової адміністрації області, в цілому росіяни здійснили 11 атак по місту впродовж 14 травня.

На відео, яке поширив Гайдай, видно понівечений вхід, фасад і розбиті шибки лікарні.

Передісторія:

Росіяни також пошкодили 14 травня виробничий цех заводу "Азот", одного з найбільших хімзаводів Європи, а також технікум і щонайменше 11 житлових будинків.

14 травня пройшла евакуація 17 людей , зокрема 3 дітей. Це вперше за тривалий час, тому що дорогу з евакуаційним коридором постійно обстрілювали росіяни.

13 травня Гайдай повідомив, що росіяни зруйнували міст , який сполучав Сєвєродонецьк і захоплену Попасну.

Міністерство оборони Великої Британії зі своїх даних проаналізувало, що росіяни втратили третину боєздатних підрозділів, і не зможуть здійснювати наступ упродовж найближчого місяця.