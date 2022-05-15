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Внаслідок обстрілів лікарні в Сєвєродонецьку 9 людей поранено

Денис КарловськийНеділя, 15 травня 2022, 16:11
Внаслідок обстрілів лікарні в Сєвєродонецьку 9 людей поранено
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку 14 травня, внаслідок чого 9 людей поранено.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: За даними військової адміністрації області, в цілому росіяни здійснили 11 атак по місту впродовж 14 травня.

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На відео, яке поширив Гайдай, видно понівечений вхід, фасад і розбиті шибки лікарні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни також пошкодили 14 травня виробничий цех заводу "Азот", одного з найбільших хімзаводів Європи, а також технікум і щонайменше 11 житлових будинків.
  • 14 травня пройшла евакуація 17 людей, зокрема 3 дітей. Це вперше за тривалий час, тому що дорогу з евакуаційним коридором постійно обстрілювали росіяни.
  • 13 травня Гайдай повідомив, що росіяни зруйнували міст, який сполучав Сєвєродонецьк і захоплену Попасну.
  • Міністерство оборони Великої Британії зі своїх даних проаналізувало, що росіяни втратили третину боєздатних підрозділів, і не зможуть здійснювати наступ упродовж найближчого місяця.

Теми: Луганська областьобстрілРосіяДонбас
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