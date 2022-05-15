Внаслідок обстрілів лікарні в Сєвєродонецьку 9 людей поранено

Російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку 14 травня, внаслідок чого 9 людей поранено.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: За даними військової адміністрації області, в цілому росіяни здійснили 11 атак по місту впродовж 14 травня.

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На відео, яке поширив Гайдай, видно понівечений вхід, фасад і розбиті шибки лікарні.

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