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В результате обстрелов больницы в Северодонецке 9 человек ранены

Денис КарловскийВоскресенье, 15 мая 2022, 16:11
В результате обстрелов больницы в Северодонецке 9 человек ранены
фоо иллюстративное: getty images

Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке 14 мая, в результате чего 9 человек ранены.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: По данным военной администрации области, в общей сложности россияне совершили 11 атак по городу в течение 14 мая.

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На видео, которое распространил Гайдай, видны разрушенній вход, фасад и разбитые стекла больницы.

Предыстория:

  • Россияне также повредили 14 мая производственный цех завода "Азот", одного из крупнейших химзаводов Европы, а также техникум и по меньшей мере 11 жилых домов.
  • 14 мая прошла эвакуация 17 человек, в том числе 3 детей. Это впервые за долгое время, потому что дорогу с эвакуационным коридором постоянно обстреливали россияне.
  • 13 мая Гайдай сообщил, что россияне разрушили мост, соединявший Северодонецк и захваченную Попасну.
  • Министерство обороны Великобритании по своим данным проанализировало, что россияне потеряли треть боеспособных подразделений, и не смогут совершать наступление в течение ближайшего месяца.

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Темы: Луганская областьобстрелРосcияДонбасс
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