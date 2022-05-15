В результате обстрелов больницы в Северодонецке 9 человек ранены
Воскресенье, 15 мая 2022, 16:11
Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке 14 мая, в результате чего 9 человек ранены.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Детали: По данным военной администрации области, в общей сложности россияне совершили 11 атак по городу в течение 14 мая.
На видео, которое распространил Гайдай, видны разрушенній вход, фасад и разбитые стекла больницы.
Предыстория:
- Россияне также повредили 14 мая производственный цех завода "Азот", одного из крупнейших химзаводов Европы, а также техникум и по меньшей мере 11 жилых домов.
- 14 мая прошла эвакуация 17 человек, в том числе 3 детей. Это впервые за долгое время, потому что дорогу с эвакуационным коридором постоянно обстреливали россияне.
- 13 мая Гайдай сообщил, что россияне разрушили мост, соединявший Северодонецк и захваченную Попасну.
- Министерство обороны Великобритании по своим данным проанализировало, что россияне потеряли треть боеспособных подразделений, и не смогут совершать наступление в течение ближайшего месяца.