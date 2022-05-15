В результате обстрелов больницы в Северодонецке 9 человек ранены

Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке 14 мая, в результате чего 9 человек ранены.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: По данным военной администрации области, в общей сложности россияне совершили 11 атак по городу в течение 14 мая.

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На видео, которое распространил Гайдай, видны разрушенній вход, фасад и разбитые стекла больницы.

Предыстория:

Россияне также повредили 14 мая производственный цех завода "Азот", одного из крупнейших химзаводов Европы, а также техникум и по меньшей мере 11 жилых домов.

14 мая прошла эвакуация 17 человек , в том числе 3 детей. Это впервые за долгое время, потому что дорогу с эвакуационным коридором постоянно обстреливали россияне.

13 мая Гайдай сообщил, что россияне разрушили мост, соединявший Северодонецк и захваченную Попасну.

Министерство обороны Великобритании по своим данным проанализировало, что россияне потеряли треть боеспособных подразделений, и не смогут совершать наступление в течение ближайшего месяца.