В результате обстрелов больницы в Северодонецке 9 человек ранены

Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке 14 мая, в результате чего 9 человек ранены.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: По данным военной администрации области, в общей сложности россияне совершили 11 атак по городу в течение 14 мая.

На видео, которое распространил Гайдай, видны разрушенній вход, фасад и разбитые стекла больницы.

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