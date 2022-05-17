З "Азовсталі" виїхало мінімум 7 автобусів з українськими захисниками під наглядом росіян – Reuters

автобуси з українськими захисниками їдуть у складі конвою російських окупантів 17 травня з території заводу. фото: александр єрмоченко/reuters

З території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі виїхало щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками під контролем російських окупантів.

Джерело: Reuters з посиланням на свідків з місця подій

Деталі: За даними Reuters, частина українських військовослужбовців, які сиділи в автобусах, не мали візуальних ознак поранення.

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Українське військово-політичне керівництво поки що не повідомляло, куди збираються вивозити захисників Маріуполя, які не мали поранення. Журналісти Reuters не повідомили, куди везуть українських захисників.

Перед цим представники Міністерства оборони України заявили, що захисникам Маріуполя дали наказ зберегти життя всіх живих військовослужбовців гарнізону.

Українські захисники в автобусах Фото: Alexander Yermochenko/Reuters

Українські захисники в автобусах Фото: Alexander Yermochenko/Reuters

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