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З "Азовсталі" виїхало мінімум 7 автобусів з українськими захисниками під наглядом росіян – Reuters

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 18:08
З Азовсталі виїхало мінімум 7 автобусів з українськими захисниками під наглядом росіян – Reuters
автобуси з українськими захисниками їдуть у складі конвою російських окупантів 17 травня з території заводу. фото: александр єрмоченко/reuters

З території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі виїхало щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками під контролем російських окупантів.

Джерело: Reuters з посиланням на свідків з місця подій

Деталі: За даними Reuters, частина українських військовослужбовців, які сиділи в автобусах, не мали візуальних ознак поранення.

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Українське військово-політичне керівництво поки що не повідомляло, куди збираються вивозити захисників Маріуполя, які не мали поранення. Журналісти Reuters не повідомили, куди везуть українських захисників.

Перед цим представники Міністерства оборони України заявили, що захисникам Маріуполя дали наказ зберегти життя всіх живих військовослужбовців гарнізону.

Українські захисники в автобусах
Українські захисники в автобусах
Фото: Alexander Yermochenko/Reuters
Українські захисники в автобусах
Українські захисники в автобусах
Фото: Alexander Yermochenko/Reuters

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр удень 17 квітня наполягала, що іншої формули порятунку захисників Маріуполя немає, окрім як евакуації через територію, підконтрольну росіянам. Вона запевнила, що українське військово-політичне керівництво буде вимагати повернення всіх військовослужбовців на територію, підконтрольну українському урядові.
  • 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.
  • Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
  • Президент Володимир Зеленський пізно вночі 16 травня пояснив, що Герої Маріуполя потрібні Україні живими, а тому за співпраці з ООН і МКЧХ вирішено евакуювати їх. Перед цим віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук повідомляла, що ведуть перемовини щодо підписання договору за посередництва Туреччини щодо безпечного виходу українських захисників з території "Азовсталі".
  • 8 травня офіцер управління розвідки полку Нацгвардії "Азов" Ілля Самойленко під час онлайн-конференції висловив переконання, що їх усіх уб'ють, якщо вони здадуться в полон до росіян. Він додав, що росіяни готові поквитатися з ними за першої ліпшої нагоди, а до того ж Росія вважає "Азов" терористичною організацією.

Теми: МаріупольАзов евакуаціявійна
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