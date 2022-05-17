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Из "Азовстали" выехало минимум 7 автобусов с украинскими защитниками под присмотром россиян – Reuters

Денис КарловскийВторник, 17 мая 2022, 18:08
Из Азовстали выехало минимум 7 автобусов с украинскими защитниками под присмотром россиян – Reuters

С территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе выехало, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими защитниками под контролем российских оккупантов.

Источник: Reuters со ссылкой на свидетелей с места событий

Детали: По данным Reuters, часть украинских военнослужащих, сидевших в автобусах, не имела визуальных признаков ранения.

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Украинское военно-политическое руководство пока не сообщало, куда собираются вывозить защитников Мариуполя, не имевших ранения. Журналисты Reuters не сообщили, куда везут украинских защитников.

Перед этим представители Министерства обороны Украины заявили, что защитникам Мариуполя отдан приказ командованием сохранить жизнь всех живых военнослужащих гарнизона.

Українські захисники в автобусах
Украинские защитники в автобусах
Фото: Alexander Yermochenko/Reuters
Українські захисники в автобусах
Украинские защитники в автобусах
Фото: Alexander Yermochenko/Reuters

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Замминистра обороны Анна Маляр днем ​​17 апреля настаивала, что другой формулы спасения защитников Мариуполя нет, кроме как эвакуации через территорию, подконтрольную россиянам. Она заверила, что украинское военно-политическое руководство потребует возвращения всех военнослужащих на территорию, подконтрольную украинскому правительству.
  • 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.
  • Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.
  • Президент Владимир Зеленский поздно ночью 16 мая объяснил, что Герои Мариуполя нужны Украине живыми, поэтому при сотрудничестве с ООН и МККК решено эвакуировать их. Перед этим вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщала, что велись переговоры о подписании договора при посредничестве Турции по безопасному выходу украинских защитников с территории "Азовстали".
  • 8 мая офицер управления разведки полка Нацгвардии "Азов" Илья Самойленко на онлайн-конференции выразил убеждение, что их всех убьют, если они сдадутся в плен к россиянам. Он добавил, что россияне готовы расправиться с ними при первой же возможности, а к тому же Россия считает "Азов" террористической организацией.

Темы: МариупольАзовэвакуациявойна
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