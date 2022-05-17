Из "Азовстали" выехало минимум 7 автобусов с украинскими защитниками под присмотром россиян – Reuters

С территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе выехало, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими защитниками под контролем российских оккупантов.

Источник: Reuters со ссылкой на свидетелей с места событий

Детали: По данным Reuters, часть украинских военнослужащих, сидевших в автобусах, не имела визуальных признаков ранения.

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Украинское военно-политическое руководство пока не сообщало, куда собираются вывозить защитников Мариуполя, не имевших ранения. Журналисты Reuters не сообщили, куда везут украинских защитников.

Перед этим представители Министерства обороны Украины заявили, что защитникам Мариуполя отдан приказ командованием сохранить жизнь всех живых военнослужащих гарнизона.

Украинские защитники в автобусах Фото: Alexander Yermochenko/Reuters

Украинские защитники в автобусах Фото: Alexander Yermochenko/Reuters

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