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Білецький щодо захисників "Азовсталі": вони на місці зі зброєю в руках

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 20:06
українські захисники в автобусах під контролем росіян 17 травня. фото: alexander yermochenko/reuters

Засновник полку "Азов" і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив, що він перебуває на контакті з українськими оборонцями "Азовсталі", і попросив не коментувати перебіг їхньої евакуації.

Джерело: telegram-канал Білецького

Пряма мова Білецького: "82 доби хлопці билися в неймовірних умовах. Більше 70 діб вони стримували ворога в повному оточенні при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях тощо.

Вони зробили речі, які, безумовно, ввійдуть, повинні ввійти в підручники з військової історії. Зараз головне завдання – це спасти "сталевих людей". Вони ще знадобляться, безумовно, Україні.

Головне зараз: не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами самій операції по спасінню бійців. Тому в мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі", або до тих, хто має якісь "секрети", "інсайди" і хоче з усім світом поділитися цими "інсайдами" – залиште їх при собі, як і власні думки. 

Через дві-три доби, я думаю, що сам гарнізон доведе, дасть чітко зрозуміти, як все проходило, як все відбувалося".

Деталі: Білецький сказав, що він має контакт з військовослужбовцями полку "Азов", і запевнив, що в них все добре і вони перебувають "на місці зі зброєю в руках".

ВІДЕО ДНЯ

Українське військово-політичне керівництво поки не коментує перебіг евакуації. Перед цим представники Міністерства оборони України заявляли, що захисникам віддали наказ зберегти життя всіх військовослужбовців, які лишилися в підземеллях "Азовсталі".

Довідково: Андрій Білецький був першим командиром добровольчого батальйону "Азов" під час першої стадії російсько-української війни – Антитерористичної операції на Донбасі в 2014-2015 роках. Коли на основі "Азову" в складі Національної гвардії сформували регулярний одноіменний полк, Білецький став займатися формуванням громадських організацій з іменем "Азов" і називає себе "Лідером азовського руху".

Передісторія:

  • Кореспонденти міжнародної новинної агенції Reuters повідомили, що з території "Азовсталі" в складі російського конвою бронетехніки виїхало 7 автобусів із українськими військовими.
  • Держдума РФ хоче в середу розглянути законопроєкт про заборону обміну полонених із "Азовсталі" та запровадження смертної кари для воєнних злочинців.
  • Російські слідчі заявили, що вони планують проводити допитів бійців гарнізону Маріуполя, яких вивезли з "Азовсталі".
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр удень 17 квітня наполягала, що іншої формули порятунку захисників Маріуполя немає, окрім як евакуації через територію, підконтрольну росіянам. Вона запевнила, що українське військово-політичне керівництво буде вимагати повернення всіх військовослужбовців на територію, підконтрольну українському урядові.
  • 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію. Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.

Теми: Азов БілецькийМаріупольевакуація
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