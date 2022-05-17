Білецький щодо захисників "Азовсталі": вони на місці зі зброєю в руках

Засновник полку "Азов" і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив, що він перебуває на контакті з українськими оборонцями "Азовсталі", і попросив не коментувати перебіг їхньої евакуації.

Джерело: telegram-канал Білецького

Пряма мова Білецького: "82 доби хлопці билися в неймовірних умовах. Більше 70 діб вони стримували ворога в повному оточенні при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях тощо.

Вони зробили речі, які, безумовно, ввійдуть, повинні ввійти в підручники з військової історії. Зараз головне завдання – це спасти "сталевих людей". Вони ще знадобляться, безумовно, Україні.

Головне зараз: не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами самій операції по спасінню бійців. Тому в мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі", або до тих, хто має якісь "секрети", "інсайди" і хоче з усім світом поділитися цими "інсайдами" – залиште їх при собі, як і власні думки.

Через дві-три доби, я думаю, що сам гарнізон доведе, дасть чітко зрозуміти, як все проходило, як все відбувалося".

Деталі: Білецький сказав, що він має контакт з військовослужбовцями полку "Азов", і запевнив, що в них все добре і вони перебувають "на місці зі зброєю в руках".

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Українське військово-політичне керівництво поки не коментує перебіг евакуації. Перед цим представники Міністерства оборони України заявляли, що захисникам віддали наказ зберегти життя всіх військовослужбовців, які лишилися в підземеллях "Азовсталі".

Довідково: Андрій Білецький був першим командиром добровольчого батальйону "Азов" під час першої стадії російсько-української війни – Антитерористичної операції на Донбасі в 2014-2015 роках. Коли на основі "Азову" в складі Національної гвардії сформували регулярний одноіменний полк, Білецький став займатися формуванням громадських організацій з іменем "Азов" і називає себе "Лідером азовського руху".

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