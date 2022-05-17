Билецкий касательно защитников "Азовстали": они на месте с оружием в руках

Основатель полка "Азов" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что он находится на связи с украинскими защитниками "Азовстали", и попросил не комментировать ход их эвакуации.

Источник: telegram-канал Билецкого

Прямая речь Билецкого: "82 суток парни сражались в невероятных условиях. Более 70 суток они сдерживали врага в полном окружении при огромном численном превосходстве врага, при ужасных авиационных, корабельных, артиллерийских бомбардировках и т.д."

Они сделали вещи, которые безусловно войдут, должны войти в учебники по военной истории. Сейчас главная задача – это спасти "стальных людей". Они еще понадобятся, безусловно, Украине.

Главное сейчас: не навредить своими домыслами, идеями, какими-нибудь инсайдами самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали", или к тем, кто имеет какие-то "секреты", "инсайды" и хочет со всем миром поделиться этими "инсайдами" - оставьте их при себе, как и собственные мысли.

Через двое-трех суток, я думаю, что сам гарнизон докажет, даст четко понять, как все проходило, как все происходило".

Детали: Билецкий сказал, что он находится на связи с военнослужащими полка "Азов" и заверил, что у них все хорошо и они находятся "на месте с оружием в руках".

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Украинское военно-политическое руководство пока не комментирует ход эвакуации. Перед этим представители Министерства обороны Украины заявляли, что защитникам отдали приказ сохранить жизнь всех военнослужащих, оставшихся в подземельях "Азовстали".

Справка: Андрей Билецкий был первым командиром добровольческого батальона "Азов" во время первой стадии российско-украинской войны - Антитеррористической операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Когда на основе "Азова" в составе Национальной гвардии сформировался регулярный одноименный полк, Белецкий стал заниматься формированием общественных организаций с именем "Азов" и называет себя "Лидером азовского движения".

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