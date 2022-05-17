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Защитников из "Азовстали" вывезли в оккупированную Еленовку в ОРДО – Reuters

Денис КарловскийВторник, 17 мая 2022, 22:01
Защитников из Азовстали вывезли в оккупированную Еленовку в ОРДО – Reuters
украинские защитники в автобусах под контролем россиян 17 мая в еленовке. фото: alexander ermochenko/reuters

Международные корреспонденты Reuters утверждают, что более 250 украинских защитников вывезли в колонию в Оленовке под оккупацией российских боевиков формирования так называемой "ДНР".

Источник: Reuters

Детали: Российский конвой сопровождал 7 автобусов с украинскими военнослужащими. Их привезли на территорию бывшей колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

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Россияне говорят, что по крайней мере 256 украинских военных сдались в плен, включая 51 раненых. Украинские власти сообщали о 264 военных, из них 53 раненых.

Пока неизвестно, что ждет украинских военных, поскольку россияне говорили о подготовке допросов бойцов полка "Азова". Также неизвестно, остались ли в подземельях меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе еще украинские военные.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 17 мая сказала, что украинское военно-политическое руководство не будет называть точное количество защитников Мариуполя, пока все они не окажутся в безопасности.

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Предыстория:

  • Корреспонденты международного новостного агентства Reuters сообщили, что с территории "Азовстали" в составе российского конвоя бронетехники выехало 7 автобусов с украинскими военными.
  • Основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий заявил, что он звонил по телефону украинским защитникам Мариуполя, и они заверили его, что они находятся на месте и держат оружие в руках.
  • 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.
  • Госдума РФ хочет в среду 18 мая рассмотреть законопроект о запрете обмена пленных из "Азовстали" и введении смертной казни для военных преступников.
  • Российские следователи заявили, что они планируют проводить допросы бойцов гарнизона Мариуполя, вывезенных из "Азовстали".

Темы: АзовМариупольпленныеэвакуация
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