Защитников из "Азовстали" вывезли в оккупированную Еленовку в ОРДО – Reuters

украинские защитники в автобусах под контролем россиян 17 мая в еленовке. фото: alexander ermochenko/reuters

Международные корреспонденты Reuters утверждают, что более 250 украинских защитников вывезли в колонию в Оленовке под оккупацией российских боевиков формирования так называемого "ДНР".

Источник: Reuters

Детали: Российский конвой сопровождал 7 автобусов с украинскими военнослужащими. Их привезли на территорию бывшей колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Россияне говорят, что по крайней мере 256 украинских военных сдались в плен, включая 51 раненых. Украинские власти сообщали о 264 военных, из них 53 раненых.

Пока неизвестно, что ждет украинских военных, поскольку россияне говорили о подготовке допросов бойцов полка "Азова". Также неизвестно, остались ли в подземельях меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе еще украинские военные.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 17 мая сказала, что украинское военно-политическое руководство не будет называть точное количество защитников Мариуполя, пока все они не окажутся в безопасности.

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