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Аналітики: РФ могла дати згоду на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь своїм

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 05:10

Росія могла погодитися на евакуацію військових з "Азовсталі", щоб швидше проголосити Маріуполь взятим.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними української розвідки, з 18 до 21 травня росіяни готують "престур" для  журналістів по зруйнованих районах Маріуполя. Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя.

Також американські аналітики припускають, що Кремль міг погодитися на угоду,  аби відвести від себе критику в соцмережах з приводу провалу на  Сіверському Донці і загалом повільного наступу.

Крім того, Кремль може відмовити у обміні захисників Маріуполя. Як повідомляється, Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих "нацистських злочинців", а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку "Азов" терористичною організацією. ISW зазначає, що  Кремль може проігнорувати побоювання Думи або використати їх для саботажу переговорів із Україною.

Передісторія:

  • 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію
  • Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
  • 17 травня віце-прем'єрка Ірина Верещук також заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із "Азовсталі" їх обміняють на російських військовополонених.
  • За даними ЗМІ, понад 250 українських захисників вивезли в колонію в Оленівці, під окупацією російських бойовиків формування так званого "ДНР".

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Теми: МаріупольРосіяевакуація
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