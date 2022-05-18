Аналитики: РФ могла дать согласие на эвакуацию из "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим

Россия могла согласиться на эвакуацию военных из "Азовстали", чтобы быстрее провозгласить взятым Мариуполь.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным украинской разведки, с 18 по 21 мая россияне готовят "пресс-тур" для журналистов по разрушенным районам Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже ввезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о "преступлениях" защитников Мариуполя.

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Также американские аналитики предполагают, что Кремль мог согласиться на уговор, чтобы отвести от себя критику в соцсетях по поводу провала на Северском Донце и в целом медленного наступления.

Кроме того, Кремль может отказать в обмене защитников Мариуполя. Как сообщается, Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых "нацистских преступников", а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка "Азов" террористической организацией. ISW отмечает, что Кремль может проигнорировать опасения Думы или использовать их для саботажа переговоров с Украиной.

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