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У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Денис КарловськийСереда, 18 травня 2022, 21:01
У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл
сергій міронов. фото: пресслужба держдуми рф

Голова фракції "Справєдлівая Росія – За правду" в Держдумі РФ Сергій Міронов закликав російське військове керівництво завдати ракетних ударів по штабах й урядових будівлях України за обстріли російських сіл на кордоні з Україною.

Джерело: російська державна інформагенція "РИА новости" з коментарем Міронова

Пряма мова Міронова: "Росія для захисту мешканців прикордонних з Україною областей повинна "асиметрично відповідати" на кожен обстріл. Треба завдавати ударів по тих українських посадовцях і штабах, які санкціонують такі терористичні атаки.

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Повну безпеку громадян Росії й України може гарантувати лише успішне завершення російської спецоперації з розгрому неонацистів. Переконаний, що так і буде".

Деталі: Міронов вважає, що начебто українська влада обстрілює прикордонні села, аби налякати російське населення й підштовхнути їх до протестів проти війни. Однак, мовляв, ці мешканці навпаки підтримують війну.

Нагадаємо: Російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти в Чернігівській та Сумській областях. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 18 травня в селі Солохи Бєлґородської області після вибухів очевидці знайшли мінометні снаряди.
  • 17 травня влада Бєлґородської області повідомляла про обстріл села Безімянноє поблизу кордону з Україною.
  • 15 травня росіяни повідомляли про обстріл села Середа в Бєлґородській області начебто з боку українського кордону.
  • Наприкінці квітня, коли в прикордонних з Україною областях уперше повідомили про вибухи в небі, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що це "божественне втручання", а не дії українських військ.

Теми: обстрілкордонДерждумаРосія
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