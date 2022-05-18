У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Голова фракції "Справєдлівая Росія – За правду" в Держдумі РФ Сергій Міронов закликав російське військове керівництво завдати ракетних ударів по штабах й урядових будівлях України за обстріли російських сіл на кордоні з Україною.

Джерело: російська державна інформагенція "РИА новости" з коментарем Міронова

Пряма мова Міронова: "Росія для захисту мешканців прикордонних з Україною областей повинна "асиметрично відповідати" на кожен обстріл. Треба завдавати ударів по тих українських посадовцях і штабах, які санкціонують такі терористичні атаки.

Повну безпеку громадян Росії й України може гарантувати лише успішне завершення російської спецоперації з розгрому неонацистів. Переконаний, що так і буде".

Деталі: Міронов вважає, що начебто українська влада обстрілює прикордонні села, аби налякати російське населення й підштовхнути їх до протестів проти війни. Однак, мовляв, ці мешканці навпаки підтримують війну.

Нагадаємо: Російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти в Чернігівській та Сумській областях.

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