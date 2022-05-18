В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы российских сел на границе с Украиной.

Источник: российское государственное информагентство "РИА новости" с комментарием Миронова

Прямая речь Миронова: "Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна "асимметрично отвечать" на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки.

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Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет".

Детали: Миронов считает, что якобы украинские власти обстреливают пограничные села, чтобы напугать российское население и подтолкнуть их к протестам против войны. Однако, по его словам, эти жители наоборот поддерживают войну.

Напомним: Российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

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