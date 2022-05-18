В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел
Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы российских сел на границе с Украиной.
Источник: российское государственное информагентство "РИА новости" с комментарием Миронова
Прямая речь Миронова: "Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна "асимметрично отвечать" на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки.
Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет".
Детали: Миронов считает, что якобы украинские власти обстреливают пограничные села, чтобы напугать российское население и подтолкнуть их к протестам против войны. Однако, по его словам, эти жители наоборот поддерживают войну.
Напомним: Российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.
Предыстория:
- 18 мая в селе Солохи Белгородской области после взрывов очевидцы обнаружили минометные снаряды.
- 17 мая власти Белгородской области сообщали об обстреле села Безымянное вблизи границы с Украиной.
- 15 мая россияне сообщали об обстреле села Середа в Белгородской области якобы со стороны украинской границы.
- В конце апреля, когда в приграничных с Украиной областях впервые сообщили о взрывах в небе, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что это "божественное вмешательство", а не действия украинских войск.