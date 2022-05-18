Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел

Денис КарловскийСреда, 18 мая 2022, 21:01
В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел
сергей миронов. фото: пресс-служба госдумы рф

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы российских сел на границе с Украиной.

Источник: российское государственное информагентство "РИА новости" с комментарием Миронова

Прямая речь Миронова: "Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна "асимметрично отвечать" на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки.

Реклама:

Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет".

Детали: Миронов считает, что якобы украинские власти обстреливают пограничные села, чтобы напугать российское население и подтолкнуть их к протестам против войны. Однако, по его словам, эти жители наоборот поддерживают войну.

Напомним: Российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 18 мая в селе Солохи Белгородской области после взрывов очевидцы обнаружили минометные снаряды.
  • 17 мая власти Белгородской области сообщали об обстреле села Безымянное вблизи границы с Украиной.
  • 15 мая россияне сообщали об обстреле села Середа в Белгородской области якобы со стороны украинской границы.
  • В конце апреля, когда в приграничных с Украиной областях впервые сообщили о взрывах в небе, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что это "божественное вмешательство", а не действия украинских войск.

Темы: обстрелграницаГосдумаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
обстрел
Силы обороны Украины имеют успех в районе Роботино – Генштаб
В Орехове под завалами нашли тела двух погибших
Румыния строит укрытия в приграничных с Украиной городах из-за обстрелов РФ
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: