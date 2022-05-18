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В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел

Денис КарловскийСреда, 18 мая 2022, 21:01
сергей миронов. фото: пресс-служба госдумы рф

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы российских сел на границе с Украиной.

Источник: российское государственное информагентство "РИА новости" с комментарием Миронова

Прямая речь Миронова: "Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна "асимметрично отвечать" на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки.

Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет".

Детали: Миронов считает, что якобы украинские власти обстреливают пограничные села, чтобы напугать российское население и подтолкнуть их к протестам против войны. Однако, по его словам, эти жители наоборот поддерживают войну.

Напомним: Российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 18 мая в селе Солохи Белгородской области после взрывов очевидцы обнаружили минометные снаряды.
  • 17 мая власти Белгородской области сообщали об обстреле села Безымянное вблизи границы с Украиной.
  • 15 мая россияне сообщали об обстреле села Середа в Белгородской области якобы со стороны украинской границы.
  • В конце апреля, когда в приграничных с Украиной областях впервые сообщили о взрывах в небе, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что это "божественное вмешательство", а не действия украинских войск.

Темы: обстрелграницаГосдумаРосcия
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