Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Amnesty International серйозно занепокоєні долею захисників "Азовсталі"

Катерина ТищенкоСереда, 18 травня 2022, 20:57
У Amnesty International серйозно занепокоєні долею захисників Азовсталі
ПОРАНЕНИЙ НА ЗАВОДІ "АЗОВСТАЛЬ". ФОТО "АЗОВА" З TELEGRAM

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International закликали Росію поважати права військовополонених українських захисників "Азовсталі" відповідно до Женевських конвенцій.

Джерело: заява заступника директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Дениса Кривошеєва

Дослівно: "Захищаючи Маріуполь, українські військові були дегуманізовані російськими ЗМІ та подавалися путінською пропагандою як "неонацисти" протягом усієї війни Росії проти України. Такі обставини викликають серйозне занепокоєння щодо долі українських комбатантів як військовополонених, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Реклама:

Amnesty International задокументувала вбивства полонених на сході України збройними формуваннями, які підтримує РФ, під час збройного конфлікту на Донбасі у 2014-2015 роках, а також позасудові страти українських цивільних російськими військами навесні 2022. Українських військових, яких вивезли із заводу "Азовсталь", не повинна спіткати та сама доля".

Деталі: Кривошеєв наголосив, що військовополонені не повинні піддаватися жодним формам тортур чи жорстокого поводження, їм мають негайно надати негайно надати доступ до представників Міжнародного Червоного Хреста.

"Влада, яка утримуватиме українських комбатантів, повинна всеосяжно поважати права військовополонених відповідно до Женевських конвенцій", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня 53 важкопоранених військовослужбовців було доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО), ще 211 захисників були евакуйовані до окупованої Оленівки. Українська влада планує їх обміняти. 
  • 18 травня у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
  • У Росії заявили, що українських бійців будуть допитувати.
  • Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі", а в Росії звучать ідеї заборонити їхній обмін. 

Теми: Азов Маріупольполоненіправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: