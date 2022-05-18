У Amnesty International серйозно занепокоєні долею захисників "Азовсталі"
У міжнародній правозахисній організації Amnesty International закликали Росію поважати права військовополонених українських захисників "Азовсталі" відповідно до Женевських конвенцій.
Джерело: заява заступника директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Дениса Кривошеєва
Дослівно: "Захищаючи Маріуполь, українські військові були дегуманізовані російськими ЗМІ та подавалися путінською пропагандою як "неонацисти" протягом усієї війни Росії проти України. Такі обставини викликають серйозне занепокоєння щодо долі українських комбатантів як військовополонених, які знаходяться на тимчасово окупованій території.
Amnesty International задокументувала вбивства полонених на сході України збройними формуваннями, які підтримує РФ, під час збройного конфлікту на Донбасі у 2014-2015 роках, а також позасудові страти українських цивільних російськими військами навесні 2022. Українських військових, яких вивезли із заводу "Азовсталь", не повинна спіткати та сама доля".
Деталі: Кривошеєв наголосив, що військовополонені не повинні піддаватися жодним формам тортур чи жорстокого поводження, їм мають негайно надати негайно надати доступ до представників Міжнародного Червоного Хреста.
"Влада, яка утримуватиме українських комбатантів, повинна всеосяжно поважати права військовополонених відповідно до Женевських конвенцій", - підкреслив він.
Передісторія:
- 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня 53 важкопоранених військовослужбовців було доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО), ще 211 захисників були евакуйовані до окупованої Оленівки. Українська влада планує їх обміняти.
- 18 травня у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
- У Росії заявили, що українських бійців будуть допитувати.
- Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі", а в Росії звучать ідеї заборонити їхній обмін.