В Amnesty International серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали"

В международной правозащитной организации Amnesty International призвали Россию уважать права военнопленных украинских защитников "Азовстали" в соответствии с Женевскими конвенциями.

Источник: заявление заместителя директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева

Дословно: "Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как "неонацисты" во время всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории.

Реклама:

Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины вооруженными формированиями, которые поддерживает РФ, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими войсками весной 2022. Украинских военных, которых вывезли с завода "Азовсталь", не должна постигнуть та же участь".

Детали: Кривошеев подчеркнул, что военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокого обращения, им должны немедленно предоставить немедленный доступ к представителям Международного Красного Креста.

"Власть, которая будет удерживать украинских комбатантов, должна всемерно уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: