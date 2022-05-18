В Amnesty International серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали"

В международной правозащитной организации Amnesty International призвали Россию уважать права военнопленных украинских защитников "Азовстали" в соответствии с Женевскими конвенциями.

Источник: заявление заместителя директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева

Дословно: "Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как "неонацисты" во время всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории.

Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины вооруженными формированиями, которые поддерживает РФ, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими войсками весной 2022. Украинских военных, которых вывезли с завода "Азовсталь", не должна постигнуть та же участь".

Детали: Кривошеев подчеркнул, что военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокого обращения, им должны немедленно предоставить немедленный доступ к представителям Международного Красного Креста.

"Власть, которая будет удерживать украинских комбатантов, должна всемерно уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями", - подчеркнул он.

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