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В Amnesty International серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали"

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 20:57
РАНЕННЫЙ НА ЗАВОДЕ "АЗОВСТАЛЬ". ФОТО "АЗОВА" ИЗ TELEGRAM

В международной правозащитной организации Amnesty International призвали Россию уважать права военнопленных украинских защитников "Азовстали" в соответствии с Женевскими конвенциями.

Источник: заявление заместителя директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева

Дословно: "Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как "неонацисты" во время всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории.

Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины вооруженными формированиями, которые поддерживает РФ, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими войсками весной 2022. Украинских военных, которых вывезли с завода "Азовсталь", не должна постигнуть та же участь".

Детали: Кривошеев подчеркнул, что военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокого обращения, им должны немедленно предоставить немедленный доступ к представителям Международного Красного Креста.

"Власть, которая будет удерживать украинских комбатантов, должна всемерно уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями", - подчеркнул он.

Предыстория:

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  • 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО), еще 211 защитников были эвакуированы в оккупированную Еленовку. Украинские власти планируют их обменять.
  • 18 мая в Министерстве обороны России заявили, что из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.
  • В России заявили, что украинских бойцов будут допрашивать.
  • Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными из "Азовстали", а в России звучат идеи запретить их обмен.

Темы: АзовМариупольпленныеправа человека
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