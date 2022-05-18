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В Amnesty International серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали"

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 20:57
В Amnesty International серьезно обеспокоены судьбой защитников Азовстали
РАНЕННЫЙ НА ЗАВОДЕ "АЗОВСТАЛЬ". ФОТО "АЗОВА" ИЗ TELEGRAM

В международной правозащитной организации Amnesty International призвали Россию уважать права военнопленных украинских защитников "Азовстали" в соответствии с Женевскими конвенциями.

Источник: заявление заместителя директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева

Дословно: "Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как "неонацисты" во время всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории.

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Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины вооруженными формированиями, которые поддерживает РФ, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими войсками весной 2022. Украинских военных, которых вывезли с завода "Азовсталь", не должна постигнуть та же участь".

Детали: Кривошеев подчеркнул, что военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокого обращения, им должны немедленно предоставить немедленный доступ к представителям Международного Красного Креста.

"Власть, которая будет удерживать украинских комбатантов, должна всемерно уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями", - подчеркнул он.

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Предыстория:

  • 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО), еще 211 защитников были эвакуированы в оккупированную Еленовку. Украинские власти планируют их обменять.
  • 18 мая в Министерстве обороны России заявили, что из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.
  • В России заявили, что украинских бойцов будут допрашивать.
  • Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными из "Азовстали", а в России звучат идеи запретить их обмен.

Темы: АзовМариупольпленныеправа человека
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