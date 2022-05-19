У Харкові знесли пам’ятник князю Невському
Четвер, 19 травня 2022, 13:20
19 травня у Харкові знесли пам’ятник князю Олександру Невському на вулиці Академіка Павлова.
Джерело: місцеве видання STATUS QUO з посиланням на відео, опубліковані очевидцями у соцмережах
Деталі: На відео видно, що до монумента прив’язали трос, після чого за допомогою вантажівки звалили його з постаменту.
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Довкола пам’ятника стояла група людей у військовій формі.
Хто саме зніс монумент, наразі невідомо.
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Передісторія:
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