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У Харкові знесли пам’ятник князю Невському

Ірина БалачукЧетвер, 19 травня 2022, 13:20
У Харкові знесли пам’ятник князю Невському
Скриншот з відео

19 травня у Харкові знесли пам’ятник князю Олександру Невському на вулиці Академіка Павлова.

Джерело: місцеве видання STATUS QUO з посиланням на відео, опубліковані очевидцями у соцмережах

Деталі: На відео видно, що до монумента прив’язали трос, після чого за допомогою вантажівки звалили його з постаменту.

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Довкола пам’ятника стояла група людей у військовій формі. 

Хто саме зніс монумент, наразі невідомо.

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Теми: Харківісторія
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