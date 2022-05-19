В Харькове снесли памятник князю Невскому
Четверг, 19 мая 2022, 13:20
19 мая в Харькове снесли памятник князю Александру Невскому на улице Академика Павлова.
Источник: местное издание STATUS QUO со ссылкой на видео, опубликованное очевидцами в соцсетях
Детали: На видео видно, что к монументу привязали трос, после чего с помощью грузовика свалили его с постамента.
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Вокруг памятника стояла группа людей в военной форме.
Кто именно снес монумент, пока неизвестно.
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Предыстория:
- Ранее в Мукачево приняли решение демонтировать некоторые памятники и памятные знаки с целью дерусификации из-за военной агрессии РФ против Украины. В частности уже демонтировали бюст Пушкину. А также советский танк-памятник Т-34.
- В городе Тернополь также убрали памятник Пушкину.
- В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию "воссоединения" Украины и России.
- В центре Киева убрали монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России.
- 7 мая в городе Коростень Житомирской области демонтировали советский памятник комсомольцам, который местные власти переименовали в памятник "молодежи Коростеня ХХ века".