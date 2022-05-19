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В Харькове снесли памятник князю Невскому

Ирина БалачукЧетверг, 19 мая 2022, 13:20
В Харькове снесли памятник князю Невскому
Скриншот из видео

19 мая в Харькове снесли памятник князю Александру Невскому на улице Академика Павлова.

Источник: местное издание STATUS QUO со ссылкой на видео, опубликованное очевидцами в соцсетях

Детали: На видео видно, что к монументу привязали трос, после чего с помощью грузовика свалили его с постамента.

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Вокруг памятника стояла группа людей в военной форме.

Кто именно снес монумент, пока неизвестно.

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Темы: Харьковистория
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