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У Кремлі кажуть, що хочуть "вислухати волю" мешканців окупованих територій України

Ірина БалачукЧетвер, 19 травня 2022, 14:59
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що без волевиявлення жителів окупованих територій України нічого з цими територіями робити не можна.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Усі дії мають свою предтечу, а предтечою будь-яких дій може бути волевиявлення жителів цих районів. Без волевиявлення мешканців цих районів, без того, щоб вони визначилися самі, як далі і з ким вони хочуть жити, нічого не може робитися".

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, чи вирішила Росія "окупувати частину території України" всупереч обіцянкам президента Володимира Путіна, який на початку війни казав, що окупації українських територій не буде, Пєсков заявив, що "суперечностей у словах президента і низки російських політиків, які зокрема говорили про Херсонську область чи Запоріжжя, немає.

За словами представника Кремля, на цих територіях "потрібно просто забезпечувати життєдіяльність, гарантувати соціальне забезпечення", оскільки "багато районів зараз перебувають без світла, каналізації, води".

"Цим треба займатись. Необхідністю першочергових заходів, продиктованих турботою про людей, і робляться подібні заяви", – підсумував Пєсков.

Що було раніше: Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ. У Путіна на це заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "так само легітимно, як Крим".

ВІДЕО ДНЯ

16 травня Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла, що окупанти отримали вказівку готувати захоплений Енергодар до "референдуму".

Передісторія:

  • Росія напала на Україну 24 лютого. Путін виправдовувався, що це зробили, бо Україна та НАТО нібито готували напад на Крим, Росію і навіть на Білорусь. Метою так званої "спецоперації" Путін називав необхідність очистити Україну від "нацистів та нацистської ідеології", а також роззброїти, щоб вона не була загрозою для Росії.
  • Російські військові в Україні знищують ракетами та бомбами цілі мирні міста та села, вбивають та катують мирних жителів, ґвалтують жінок та дітей, мародерять, забираючи з українських будинків і адмінбудівель все – аж до ложок та спідньої білизни. Від рук окупантів в Україні загинула щонайменше 231 дитина.
  • Росіяни знищують інфраструктуру та продовольчі склади, мінують поля, щоб зірвати посівну.
  • Але незважаючи на все це, українці виходять на акції протесту проти окупантів, відмовляються брати подачки від росіян, навіть помираючи з голоду, і героїчно чинять опір, навіть перебуваючи понад два місяці в облозі і не отримуючи допомоги.

Теми: Росіявійнаокупація
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