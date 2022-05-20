Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский сенатор намекает на возможную аннексию Херсонщины и Запорожья

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 10:32
Андрей Клишас. Фото из Telegram

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.

Источник: Клишас в Telegram

Прямая речь Клишаса: "Право определить свою судьбу, жить ли дальше вместе с Россией, имеют не только граждане суверенных "ДНР" и "ЛНР", но и жители Херсонского региона, Запорожья, всех территорий, где прошла денацификация и люди получили право определить своё будущее".

Для справки: Россия в 2014 году на основании так называемого "референдума" аннексировала украинский Крым.

Что было раньше: 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя.

Предыстория:

Темы: РосcияаннексияХерсонская областьЗапорожская область
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

Все новости...
Росcия
Сербия, несмотря на дружбу с РФ, хочет полноправного членства в ЕС
В Житомирской области прогремели два взрыва
Экономика Словакии больше всего в ЕС пострадала от войны России против Украины
Последние новости
03:12
Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
23:54
В пятницу Противовоздушная оборона "приземлила" 5 российских целей
23:50
Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине
Все новости...