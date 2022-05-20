Российский сенатор намекает на возможную аннексию Херсонщины и Запорожья

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.



Источник: Клишас в Telegram

Прямая речь Клишаса: "Право определить свою судьбу, жить ли дальше вместе с Россией, имеют не только граждане суверенных "ДНР" и "ЛНР", но и жители Херсонского региона, Запорожья, всех территорий, где прошла денацификация и люди получили право определить своё будущее".

Для справки: Россия в 2014 году на основании так называемого "референдума" аннексировала украинский Крым.

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Что было раньше: 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя.

Предыстория: