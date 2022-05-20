Российский сенатор намекает на возможную аннексию Херсонщины и Запорожья
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.
Источник: Клишас в Telegram
Прямая речь Клишаса: "Право определить свою судьбу, жить ли дальше вместе с Россией, имеют не только граждане суверенных "ДНР" и "ЛНР", но и жители Херсонского региона, Запорожья, всех территорий, где прошла денацификация и люди получили право определить своё будущее".
Для справки: Россия в 2014 году на основании так называемого "референдума" аннексировала украинский Крым.
Что было раньше: 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя.
Предыстория:
- В начале мая секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что "Россия здесь навсегда".
- Позже назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.
- У Путина на это заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым".
- 16 мая Запорожская областная военная администрация заявила, что оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар к "референдуму".