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Российский сенатор намекает на возможную аннексию Херсонщины и Запорожья

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 10:32
Российский сенатор намекает на возможную аннексию Херсонщины и Запорожья
Андрей Клишас. Фото из Telegram

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.

Источник: Клишас в Telegram

Прямая речь Клишаса: "Право определить свою судьбу, жить ли дальше вместе с Россией, имеют не только граждане суверенных "ДНР" и "ЛНР", но и жители Херсонского региона, Запорожья, всех территорий, где прошла денацификация и люди получили право определить своё будущее".

Для справки: Россия в 2014 году на основании так называемого "референдума" аннексировала украинский Крым.

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Что было раньше: 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя.

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Темы: РосcияаннексияХерсонская областьЗапорожская область
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