У Лукашенка знову заявили, що не будуть воювати з Україною
Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що Білорусь не має наміру брати участь "збройним шляхом" у війні проти України.
Джерело: Головченко в інтерв'ю Al Arabiya, BELTA - білоруське держЗМІ, яке визнає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка
Пряма мова: "Колективний Захід всіляко намагається навішати на нас ярлик чи агресора, чи співагресора. Їм це вигідно - треба ж чимось виправдовувати тиск на країну, але Білорусь не є стороною конфлікту і не має наміру брати участь озброєним шляхом у його вирішенні.
І це неодноразово наголошувалося нами на всіх рівнях, зокрема Президентом. Білорусь – мирна країна, наша Конституція виключає агресію зі своєї території щодо інших держав".
Деталі: За його словами, Білорусь виключає напад на будь-яку країну.
Про розміщення російських військових на території Білорусі та запуски ракет із Білорусі по Україні білоруський прем'єр не говорив.
Також Головченко не розповів, що російські військові використовують білоруські аеропорти, а, за словами родичів білоруських солдатів, строковики РБ відмивали російську техніку від крові та ремонтували її.
Самопроголошений президент Лукашенко заявляв, що Білорусь допомагає Росії, рятуючи поранених окупантів у білоруських лікарнях.
Нагадаємо:
- Британська розвідка повідомила, що Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.
- При цьому Білорусь скеровувала до кордону з Україною "сили спецоперацій", бо в генштабі РБ хочуть реагувати на "загрозу" з боку Збройних сил України вздовж кордону.
- Таким чином, українські захисники змушені тримати великий контингент на кордоні із Білоруссю, замість того, щоб посилити позиції на сході країни. Крім того, російські загарбники активізувалися у молдовському Придністров'ї.
- 4 травня після переговорів Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, білоруське міністерство оборони розпочало раптову перевірку військ. Один ракетний дивізіон розгорнув потужності в Бресті на межі кордонів з Україною й Польщею. Військову техніку помітили також у напрямку кордону з Литвою.
- 5 травня Лукашенко заявив, що російська війна проти України "затягнулася". Також самопроголошений глава Білорусі додав, що начебто не збирається воювати з Україною на боці Росії.
- 9 травня в День Перемоги Лукашенко заявив, що в Україні "знову підняв голову нацизм".
- Міністерство оборони Британії переконане, що ці "раптові навчання" не становлять суттєвої загрози країнам-сусідам Білорусі, але їх можуть використати для сковування частини української армії на північних рубежах, аби унеможливити посилення сил на Донбасі.