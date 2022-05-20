У Лукашенка знову заявили, що не будуть воювати з Україною

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що Білорусь не має наміру брати участь "збройним шляхом" у війні проти України.

Джерело: Головченко в інтерв'ю Al Arabiya, BELTA - білоруське держЗМІ, яке визнає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка

Пряма мова: "Колективний Захід всіляко намагається навішати на нас ярлик чи агресора, чи співагресора. Їм це вигідно - треба ж чимось виправдовувати тиск на країну, але Білорусь не є стороною конфлікту і не має наміру брати участь озброєним шляхом у його вирішенні.

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І це неодноразово наголошувалося нами на всіх рівнях, зокрема Президентом. Білорусь – мирна країна, наша Конституція виключає агресію зі своєї території щодо інших держав".

Деталі: За його словами, Білорусь виключає напад на будь-яку країну.

Про розміщення російських військових на території Білорусі та запуски ракет із Білорусі по Україні білоруський прем'єр не говорив.

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Також Головченко не розповів, що російські військові використовують білоруські аеропорти, а, за словами родичів білоруських солдатів, строковики РБ відмивали російську техніку від крові та ремонтували її.

Самопроголошений президент Лукашенко заявляв, що Білорусь допомагає Росії, рятуючи поранених окупантів у білоруських лікарнях.

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