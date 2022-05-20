У Лукашенко снова заявили, что не будут воевать с Украиной

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь не намерена участвовать "вооруженным путем" в войне против Украины.

Источник: Головченко в интервью Al Arabiya, BELTA беллорусское госСМИ, которое признает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко

Прямая речь: "Коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Им это выгодно - надо же чем-то оправдывать давление на страну, но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении.

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И это неоднократно подчеркивалось нами на всех уровнях, в том числе Президентом. Беларусь - мирная страна, наша Конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств".

Детали: По его словам, Беларусь исключает нападение на любую страну.

О размещении российских военных на территории Беларуси и запуске ракет из Беларуси по Украине белорусский премьер не говорил.

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Также Головченко не рассказал, что российские военные используют белорусские аэропорты, а, по словам родственников белорусских солдат, срочники РБ отмывали российскую технику от крови и ремонтировали ее.

Самопровозглашенный президент Лукашенко заявлял, что Беларусь помогает России, спасая раненых оккупантов в белорусских больницах.

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