У Лукашенко снова заявили, что не будут воевать с Украиной
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь не намерена участвовать "вооруженным путем" в войне против Украины.
Источник: Головченко в интервью Al Arabiya, BELTA беллорусское госСМИ, которое признает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко
Прямая речь: "Коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Им это выгодно - надо же чем-то оправдывать давление на страну, но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении.
И это неоднократно подчеркивалось нами на всех уровнях, в том числе Президентом. Беларусь - мирная страна, наша Конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств".
Детали: По его словам, Беларусь исключает нападение на любую страну.
О размещении российских военных на территории Беларуси и запуске ракет из Беларуси по Украине белорусский премьер не говорил.
Также Головченко не рассказал, что российские военные используют белорусские аэропорты, а, по словам родственников белорусских солдат, срочники РБ отмывали российскую технику от крови и ремонтировали ее.
Самопровозглашенный президент Лукашенко заявлял, что Беларусь помогает России, спасая раненых оккупантов в белорусских больницах.
Предыстория:
- Британская разведка сообщила, что Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.
- При этом Беларусь направляла к границе с Украиной "силы спецопераций", потому что в генштабе РБ хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины вдоль границы.
- Таким образом, украинские защитники вынуждены держать большой контингент на границе с Беларусью вместо того, чтобы усилить позиции на востоке страны. Кроме того, российские захватчики активизировались в молдавском Приднестровье.
- 4 мая после переговоров Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным белорусское министерство обороны начало внезапную проверку войск. Один ракетный дивизион развернул мощности в Бресте на границе с Украиной и Польшей. Военную технику заметили также в направлении границы с Литвой.
- 5 мая Лукашенко заявил, что российская война против Украины "затянулась". Также самопровозглашенный глава Беларуси добавил, что якобы не собирается воевать с Украиной на стороне России.
- 9 мая в День Победы Лукашенко заявил, что в Украине "вновь поднял голову нацизм".
- Министерство обороны Британии убеждено, что эти "внезапные учения" не представляют существенной угрозы странам-соседям Беларуси, но их могут использовать для сковывания части украинской армии на северных рубежах, чтобы исключить усиление сил на Донбассе.