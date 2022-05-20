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У Лукашенко снова заявили, что не будут воевать с Украиной

Алена МазуренкоПятница, 20 мая 2022, 17:03
У Лукашенко снова заявили, что не будут воевать с Украиной
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЛУКАШЕНКО

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь не намерена участвовать "вооруженным путем" в войне против Украины.

Источник: Головченко в интервью Al Arabiya, BELTA беллорусское госСМИ, которое признает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко 

Прямая речь: "Коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Им это выгодно - надо же чем-то оправдывать давление на страну, но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении.

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И это неоднократно подчеркивалось нами на всех уровнях, в том числе Президентом. Беларусь - мирная страна, наша Конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств".

Детали: По его словам, Беларусь исключает нападение на любую страну.

О размещении российских военных на территории Беларуси и запуске ракет из Беларуси по Украине белорусский премьер не говорил.

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Также Головченко не рассказал, что российские военные используют белорусские аэропорты, а, по словам родственников белорусских солдат, срочники РБ отмывали российскую технику от крови и ремонтировали ее.

Самопровозглашенный президент Лукашенко заявлял, что Беларусь помогает России, спасая раненых оккупантов в белорусских больницах.

Предыстория:

  • Британская разведка сообщила, что Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.
  • При этом Беларусь направляла к границе с Украиной "силы спецопераций", потому что в генштабе РБ хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины вдоль границы.
  • Таким образом, украинские защитники вынуждены держать большой контингент на границе с Беларусью вместо того, чтобы усилить позиции на востоке страны. Кроме того, российские захватчики активизировались в молдавском Приднестровье.
  • 4 мая после переговоров Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным белорусское министерство обороны начало внезапную проверку войск. Один ракетный дивизион развернул мощности в Бресте на границе с Украиной и Польшей. Военную технику заметили также в направлении границы с Литвой.
  • 5 мая Лукашенко заявил, что российская война против Украины "затянулась". Также самопровозглашенный глава Беларуси добавил, что якобы не собирается воевать с Украиной на стороне России.
  • 9 мая в День Победы Лукашенко заявил, что в Украине "вновь поднял голову нацизм".
  • Министерство обороны Британии убеждено, что эти "внезапные учения" не представляют существенной угрозы странам-соседям Беларуси, но их могут использовать для сковывания части украинской армии на северных рубежах, чтобы исключить усиление сил на Донбассе.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаУкраина
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