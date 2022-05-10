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Білорусь направляє сили спецоперацій до кордону з Україною

Денис КарловськийВівторок, 10 травня 2022, 15:31
лукашенко зі своїми військовиками 10 травня. фото: пресслужба адміністрації лукашенка

Білоруське військове керівництво скеровує до кордону з Україною "сили спецоперацій", бо в генштабі хочуть реагувати на "загрозу" з боку Збройних сил України вздовж кордону.

Джерело: білоруська державна інформагенція "БелТА" з коментарем міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна, telegram-канал міністерства оборони Білорусі з коментарем начальника генштабу ЗС Білорусі Віктора Гулевич, сайт адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

Пряма мова Гулевича: "Угруповання, яке створили Збройні Сили України, на Південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20 000 осіб також вимагає від нас реакції. З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках".

Деталі: Білоруські військовики розгорнули оперативні угруповання підрозділів спільно з протиповітряною обороною та ракетними військами на заході вздовж кордону з Польщею, північному заході поблизу кордону з Литвою, а такою на півдні в напрямку України.

У Генштабі вбачають загрозу з боку флоту країн-членів НАТО в Балтійському морі та угруповання військ у Польщі та країнах Балтії.

Пряма мова Хрєніна: "Все це сплановано як адекватна реакція на навчання, які з 1 травня відбуваються на території країн НАТО під назвою "Захисник Європи". 

Ми бачимо кожен їхній рух, бачимо, які батальйонні тактичні групи задіяні, на яких полігонах, які питання вони збираються відпрацьовувати. Розуміючи певні загрози, які можуть походити від них, ми адекватно реагуємо, на ці напрямки висуваємо відповідні війська".

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Деталі: Лукашенко пояснив, що цю "раптову" перевірку здійснюють задля того, аби підготувати війська до "несподіваного" висування в разі початку війни. На думку диктатора, білоруська армія працює "непогано" і реформа мобільності військових підрозділів, яку розпочали 10 років тому, дала плоди.

За даними військовиків Білорусі, поблизу кордонів їхньої країни, насамперед у Польщі, країни НАТО розмістили угруповання чисельністю близько 40 тисяч солдатів, які нібито загрожують безпеці й незалежності Білорусі.

Близько 13:50 (за київським часом) очевидці помітили переміщення військової колони в напрямку з Мінська до Бобруйська. У її складі помітили РСЗВ "Смерч", накритий брезентом, та ОТРК "Точка-У". Колону супроводжували автівки білоруського ДАІ.

Передісторія:

  • 4 травня після переговорів Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, білоруське міністерство оборони розпочало раптову перевірку військ. Один ракетний дивізіон розгорнув потужності в Бресті на межі кордонів з Україною й Польщею. Військову техніку помітили також у напрямку кордону з Литвою.
  • 5 травня Лукашенко заявив, що російська війна проти України "затягнулася". Також самопроголошений глава Білорусі додав, що начебто не збирається воювати з Україною на боці Росії.
  • 9 травня в День Перемоги Лукашенко заявив, що в Україні "знову підняв голову нацизм".
  • Міністерство оборони Британії переконане, що ці "раптові навчання" не становлять суттєвої загрози країнам-сусідам Білорусі, але їх можуть використати для сковування частини української армії на північних рубежах, аби унеможливити посилення сил на Донбасі.

Теми: БілорусьЛукашенкоарміяНАТО
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