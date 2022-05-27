Ніщо не вказує на готовність Росії до переговорів – Кулеба

Попри публічні заяви російського керівництва, жоден індикатор не вказує на готовність Росії до переговорів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: Кулеба на спільному з північномакедонським колегою Буяром Османі брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Якщо ви подивитеся на факти, то жоден з них не вказує на те, що Росія дійсно прагне пошуку рішення, переговорів".

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"Я не думаю, що країна, яка прагне переговорного процесу, діяла б у такий спосіб. Якби Росія хотіла переговорів, вона б не проводила наступальних операцій, не переслідувала українських активістів на сході та півдні України, не намагалася б ввести там в обіг російські рублі і телефонні номери та видавати паспорти. Вона не блокувала б морські порти України, щоб перешкодити експорту продовольства. Це мова фактів, а не тлумачення".

Деталі: У цьому контексті він зауважив, що не може спрогнозувати, коли може відбутися зустріч президентів України і Росії.

"Ми багато разів намагалися організувати цю зустріч, але жодного позитивного індикатора від Росії, який свідчив би про готовність до неї, не отримали. З того, що ми знаємо, президент Путін налаштований скоріше на ведення війни, ніж на перемовини. Тому мені важко сказати, коли зможе відбутися ця зустріч. Але жоден з індикаторів наразі не вказує на готовність Росії", - резюмував Кулеба.

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Що передувало: 26 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід нібито навмисно заохочує президента Володимира Зеленського бути непоступливим на перемовинах з Росією й гальмувати процес досягнення якоїсь угоди.

Передісторія:

17 травня в МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу.

Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.

22 травня голова російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що Україна заблокувала процес перемовин, а Росія нібито до них готова.

Президент Зеленський сказав, що сідати за стіл переговорів з Росією можна буде лише винятково після того, як російські війська залишать захоплені території й повернуться до тих ліній розмежування, які існували станом на 23 лютого 2022 року.

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