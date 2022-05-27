Ничто не указывает на готовность России к переговорам – Кулеба

Несмотря на публичные заявления российского руководства, ни один индикатор не указывает на готовность России к переговорам, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Кулеба на совместном с северномакедонским коллегой Буяром Османи брифинге в Киеве, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Если вы посмотрите на факты, то ни один из них не указывает на то, что Россия действительно стремится к поиску решения, переговорам".

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"Я не думаю, что страна, которая стремится к переговорному процессу, действовала бы таким образом. Если бы Россия хотела переговоров, она бы не проводила наступательных операций, не преследовала украинских активистов на востоке и юге Украины, не пыталась бы ввести там в обращение российские рубли и телефонные номера и выдавать паспорта. Она не блокировала бы морские порты Украины, чтобы воспрепятствовать экспорту продовольствия. Это язык фактов, а не толкование".

Детали: В этом контексте он отметил, что не может спрогнозировать, когда может состояться встреча президентов Украины и России.

"Мы много раз пытались организовать эту встречу, но ни одного положительного индикатора от России, свидетельствующего о готовности к ней, не получили. Из того, что мы знаем, президент Путин настроен скорее на ведение войны, чем на переговоры. Поэтому мне сложно сказать, когда сможет состояться эта встреча. Но ни один из индикаторов пока не указывает на готовность России", – резюмировал Кулеба.

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Что предшествовало: 26 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад якобы намеренно поощряет президента Владимира Зеленского быть неуступчивым на переговорах с Россией и тормозить процесс достижения какого-либо соглашения.

Предыстория:

17 мая в МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина заблокировала процесс переговоров, а Россия к ним якобы готова.

24 мая президент Зеленский сказал, что садиться за стол переговоров с Россией можно будет только после того, как российские войска покинут захваченные территории и вернутся к тем линиям разграничения, которые существовали по состоянию на 23 февраля 2022 года.

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