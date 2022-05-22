Мединський знову нарікає, що переговори блокує Україна
Голова російської переговорної групи Володимир Мединський знову нарікає, що Україна призупинили процес перемовин, а Росія, мовляв, готова працювати над документами.
Джерело: Мединський для білоруського телеканалу "ОНТ"
Пряма мова Мединського: "Ми, зі свого боку, до продовження діалогу готові. Але ще раз підкреслю: м’яч з продовження перемовин мирних перемовин перебуває на українському боці.
Заморожування перемовин – це повністю ініціатива України".
Деталі: Мединський каже, що російська переговорна група нібито передала письмові відповіді на той проєкт угоди, який був запропонований Україною 29 березня в Стамбулі.
За його словами, буцімто після передання документів представникам України, переговори припинились.
Російський чиновник укотре сказав, що зустріч президентів України й Росії може відбутися, але для цього треба мати "документи високого ступеня готовності"
Передісторія:
- 21 травня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що його зустріч з російським президентом Володимиром Путіном точно відбудеться, але наразі невідомо, в якому форматі й коли. Однак через поведінку російських окупаційних військ ніхто з можливих гарантів безпеки України не хоче підписувати міжнародну угоду за участі Росії.
- 20 травня член переговорної групи РФ Леонід Слуцький натякнув, що Україна має дати сигнал про поновлення переговорів.
- Член української переговорної групи Михайло Подоляк твердо наполіг, що не треба пропонувати Україні припинення вогню без відведення російських військ до тих позицій, що існували 23 лютого. Він також пояснював, що поки що вести переговори з росіянами не має сенсу.
- У міністерстві закордонних справ РФ повторили слова Мединського, що Україна не відповідає на їхні письмові пропозиції щодо мирної угоди й блокує ведення переговорів.
- 13 травня радник турецького президента Ібрагім Калин заявив, що Кремль буцімто готовий сісти за стіл перемовин з Україною за посередництва західних партнерів, щоби підписати якусь мирну угоду.