Мединський знову нарікає, що переговори блокує Україна

володимир мединський на військовому параді 9 травня 2022 року в Кремлі. фото: getty images

Голова російської переговорної групи Володимир Мединський знову нарікає, що Україна призупинили процес перемовин, а Росія, мовляв, готова працювати над документами.

Джерело: Мединський для білоруського телеканалу "ОНТ"

Пряма мова Мединського: "Ми, зі свого боку, до продовження діалогу готові. Але ще раз підкреслю: м’яч з продовження перемовин мирних перемовин перебуває на українському боці.

Реклама:

Заморожування перемовин – це повністю ініціатива України".

Деталі: Мединський каже, що російська переговорна група нібито передала письмові відповіді на той проєкт угоди, який був запропонований Україною 29 березня в Стамбулі.

За його словами, буцімто після передання документів представникам України, переговори припинились.

ВІДЕО ДНЯ

Російський чиновник укотре сказав, що зустріч президентів України й Росії може відбутися, але для цього треба мати "документи високого ступеня готовності"

Передісторія: