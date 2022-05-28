Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

путін і кадиров розмовляють у держрезиденції ново-оґарьово у 2019 році. фото: getty images

Російські журналісти зі своїх джерел дізналися, що спершу Кремлю подобалася діяльність "кадировських" військ в Україні, але наразі російський президент Володимир Путін роздратований їхньою присутністю на тлі невдач на полі бою.

Джерело: матеріал російського медіапроєкту Get Kit, заснованого колишніми журналістами Meduza

Деталі: Спочатку Путіну подобалась діяльність підрозділів, підпорядкованих голові Чечні Кадирову, і він публічно хвалив їх за мужність. Якраз тоді російський президент вручив найвищу державну нагороду – "героя Росії" двоюрідному братові Кадирова, депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову.

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Однак, джерела журналістів наполягають, що останнім часом Путін висловлює роздратування через Кадирова і медійною активністю його підрозділів, що частково зумовлено загальним інформаційним тлом невдач і поразок російських окупаційних військ.

Це незадоволення Путіна підживлюють також представники російської армії й керівництво спецслужб. Російські військові роздратовані тим, що "кадировські" війська особливо не відзначились у боях, але в медіа просувають образ начебто більш хоробрих і вмілих бійців, порівняно з рештою підрозділів армії РФ. Російські спецслужби побоюються, що Кадиров веде себе занадто свавільно і агресивно.

Проте представник правозахисного центру "Меморіал", забороненого в Росії, Олег Орлов пояснює, що в Кадирова особливе становище в системі російської владної вертикалі. Йому дозволяють казати і робити більше, ніж решті російських чиновників і політиків його щабля. Водночас він негласно утримується від фізичних погроз російським посадовцям, а також не наважується критикувати політиків рівня прем’єр-міністра Михайла Мішустіна чи мера Москви Сергія Собяніна.

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Саме тому Кадиров наважувався на привселюдну критику голови російської делегації на перемовинах України Володимира Мединського за заяву про відвід російських військ на київському і чернігівському напрямках. Крім того, голова Чечні може дозволити собі публічні суперечки з речником Кремля Дмитром Пєсковим, звинувачуючи його в "недостатньому патріотизмі".

Пряма мова Орлова: "Як і будь-який диктатор, Путін повинен на когось опиратися. Основна опора в нього – це силовики в різних іпостасях. І як будь-якому диктаторові, Путіну потрібна система стримування і противаги всередині цієї силової компоненти. Кадиров – одна з карт у колоді Путіна. Путіну вигідно мати ще одне силове відомство, яке протистоїть багатьом іншим силовикам.

Вся участь чеченців у війні та їхній вплив на перебіг бойових дій неспівмірний з тим, яку увагу віддають цьому в ЗМІ. І він робить це свідомо. Це колосальний піар! У цьому стосунку його піар-кампанія є успішною – він її переміг".

Деталі: Автори матеріалу також поговорили з незалежними журналістами-розслідувачами, які мають джерела в органах влади Чечні. Вони твердять, що крім підрозділів Росгвардії та МВС РФ, якими керує безпосередньо Кадиров, є частина підрозділів із Чечні, яких примусово чи добровільно відправили на інші напрямки.

Ставлення до "кадировців" з боку російського військового командування відрізняється від ставлення до примусово мобілізованих мешканців Чечні. "Кадировці" переважно проводять зйомки для піар-відео в тилу та напрямках, які не потребують контактного бою. Тоді як примусово мобілізованих чеченців кидають на більш гарячі напрямки, прикривати тил або робити зачистку секторів.

Загалом публічна діяльність Кадирова як глави Чечні спрямована на те, аби досягти прихильності в очах Путіна і піднести себе на щабель федерального політика, а не голови регіону на Північному Кавказі.

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