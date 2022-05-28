Путина начала раздражать поведение кадыровцев на войне против Украины – росСМИ

Российские журналисты со своих источников узнали, что сначала Кремлю нравилась деятельность "кадыровских" войск в Украине, но российский президент Владимир Путин уже раздражается их присутствием на фоне неудач на поле боя.

Источник: материал российского медиапроекта Get Kit, основанного бывшими журналистами Meduza

Детали: Сначала Путину нравилась деятельность подразделений, подчиненных главе Чечни Рамзану Кадырову, и он публично хвалил их за мужество. Именно тогда российский президент вручил высшую государственную награду – "героя России" двоюродному брату Кадырова, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову.

Однако источники журналистов настаивают, что в последнее время Путин выражает раздражение из-за Кадырова и медийной активности его подразделений, что частично обусловлено общим информационным фоном от неудач и поражений российских оккупационных войск.

Это недовольство Путина подпитывают также представители российской армии и руководство спецслужб. Российские военные раздражены тем, что "кадыровские" войска особо не отличились в боях, но в медиа продвигают свой образ как якобы более храбрых и умелых бойцов сравнительно с остальными подразделениями армии РФ. Российские спецслужбы опасаются, что Кадыров ведет себя слишком разнузданно и агрессивно.

Однако представитель правозащитного центра "Мемориал", запрещенного в России, Олег Орлов объясняет, что у Кадырова особое положение в системе российской вертикали. Ему позволяют говорить и делать больше, чем остальным российским чиновникам и политикам его ранга. В то же время, он негласно воздерживается от физических угроз российским чиновникам, а также не решается критиковать политиков уровня премьер-министра Михаила Мишустина или мэра Москвы Сергея Собянина.

Именно поэтому Кадыров решался на публичную критику главы российской делегации на переговорах Украины Владимира Мединского за заявление об отводе российских войск на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, глава Чечни может позволить себе публичные споры с спикером Кремля Дмитрием Песковым, обвиняя его в "недостаточном патриотизме".

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Прямая речь Орлова: "Как и любой диктатор, Путин должен на кого-то опираться. Основная опора у него – это силовики в разных ипостасях. И как любому диктатору Путину нужны сдержки и противовеы внутри этой силовой составляющей. Кадыров – одна из карт в колоде Путина. Путину выгодно иметь еще одно силовое ведомство, противостоящее многим другим силовикам.

Все участие чеченцев в Украине несоизмеримо по влиянию на боевые действия с тем, какое внимание уделяется этому в СМИ. И он делает это сознательно. Это колоссальный пиар! В этом смысле его пиар-кампания очень успешна — он ее выиграл".

Детали: Авторы материала также побеседовали с независимыми журналистами-расследователями, имеющими источники в органах власти Чечни. Они утверждают, что кроме подразделений Росгвардии и МВД РФ, которыми руководит непосредственно Кадыров, есть часть подразделений из Чечни, которых принудительно или добровольно отправили на другие направления.

Отношение к "кадыровцам" со стороны российского военного командования отличается от того, как относятся к принудительно мобилизованным жителям Чечни. "Кадыровцы" предпочтительно проводят съемки для пиар-видео в тылу и на направлениях, не требующих контактного боя. Тогда как принудительно мобилизованных чеченцев бросают на более "горячие" направления, прикрывать тыл или производить зачистку секторов.

В общем, публичная деятельность Кадырова как главы Чечни направлена ​​на то, чтобы достичь благосклонности в глазах Путина и преподнести себя на ступень федерального политика, а не главы региона на Северном Кавказе.

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