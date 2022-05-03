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Байден хоче відвідати Україну, але наразі таких планів немає

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 01:25
Байден хоче відвідати Україну, але наразі таких планів немає
Джо Байден, фото Getty Images

Попри візити до Києва низки американських посадовців, у Білому домі наразі не планують візит в Україну президента Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Наразі планів немає, і, очевидно, ми продовжимо оцінку… Як ви знаєте, наша мета — знову відкрити посольство, щоб наші дипломати повернулися туди, не просто їздили туди-сюди, а були присутні в країні, і я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але на даний момент таких планів в роботі  немає",- заявила вона.

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Псакі також натякнула на те, що найближчим часом  США можуть анонсувати новий пакет допомоги союзникам, в першу чергу – Україні. За її словами, напередодні російського "Дня Перемоги", США планують додаткові кроки, щоб "відзначити нашу підтримку українців і європейців у певній якості" в найближчі дні. Втім, від уточнень прессекретар Білого дому відмовилася.

За даними Білого дому, Байден вже мав розмову з членами делегації Конгресу на чолі зі спікером Пелосі, які на цих вихідних відвідали Україну, але планує з цього приводу провести "більш розширений брифінг, коли вони повернуться".

Як повідомлялося, у неділю до Києва з візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Про її візит до України заздалегідь не повідомлялося.

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А за словами голова Комітету з розвідки Палати представників США Адама Шиффа, "це лише питання часу", коли президент США Джо Байден відвідає Україну.

Теми: БайденСША
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