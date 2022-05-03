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Байден хочет посетить Украину, но пока таких планов нет

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 01:25
Джо Байден, фото Getty Images

Несмотря на визиты в Киев ряда американских чиновников, в Белом доме пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Пока планов нет, и, очевидно, мы продолжим оценку… Как вы знаете, наша цель — снова открыть посольство, чтобы наши дипломаты вернулись туда, не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране, и я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но на данный момент таких планов в работе нет",- заявила она.

Псаки также намекнула на то, что в ближайшее время в США могут анонсировать новый пакет помощи союзникам, в первую очередь – Украине. По ее словам, накануне российского "Дня Победы" США планируют дополнительные шаги, чтобы "отметить нашу поддержку украинцев и европейцев в определенном качестве" в ближайшие дни. Впрочем, от уточнений пресс-секретарь Белого дома отказалась.

По данным Белого дома, Байден уже беседовал с членами делегации Конгресса во главе со спикером Пелоси, которые в эти выходные посетили Украину, но планирует по этому поводу провести "более расширенный брифинг, когда они вернутся".

Как сообщалось, в воскресенье в Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об ее визите в Украину заранее не сообщалось.

А по словам главы Комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа, "это лишь вопрос времени", когда президент США Джо Байден посетит Украину.

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Темы: БайденСША
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