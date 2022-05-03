Сєверодонецьк за добу витримав вісім артилерійських обстрілів росіян – голова ОВА

Російські загарбники штурмують і обстрілюють населені пункти Луганщини практично цілодобово.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєверодонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12

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Однак ми не знаємо скільки точно на цю хвилину. Бо росіяни штурмують населені пункти громади цілодобово. Згоріло 10 будинків в Оріховому, ще два – в Золотому. Щодо постраждалих інформацію перевіряємо.

Щодня намагаємося евакуювати місцевих жителів. Сєверодонецьк за добу витримав вісім артилерійських обстрілів росіян. Ще минулої ночі пошкоджень зазнали три будинки в старих районах міста.

Вже вдень зайнялося складське приміщення та сталося потрапляння ще у дві багатоповерхівки. В одній із квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки. З-під обстрілів та завалів врятовано три людини".

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Деталі: Загалом, за даними Гайдая, впродовж 2 травня росіяни 25 разів відкривали огонь по житлових масивах Луганщини. Найбільше – по Сєверодонецьку, Рубіжному, Попасній, Гірській громаді.

Водночас на фронті Луганщини та Донеччини ЗСУ минулої доби успішно відбили 12 атак ворога.