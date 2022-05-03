Северодонецк за сутки выдержал восемь артиллерийских обстрелов россиян – глава ОВА

Российские захватчики штурмуют и обстреливают населенные пункты Луганской области практически круглосуточно.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горcой общине - как минимум 12.

Однако мы не знаем, сколько точно на эту минуту. Потому что россияне штурмуют населенные пункты общины круглосуточно. Сгорело 10 домов в Орехове, еще два – в Золотом. Насчет пострадавших информацию проверяем.

Каждый день стараемся эвакуировать местных жителей. Северодонецк в сутки выдержал восемь артиллерийских обстрелов россиян. Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города.

Уже днем ​​загорелось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники. Из-под обстрелов и завалов спасены три человека".

Детали: В целом, по данным Гайдая, в течение 2 мая россияне 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганщины. Больше всего – по Северодонецку, Рубежному, Попасной, Горской общине.

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В то же время на фронте Луганщины и Донетчины ВСУ за прошедшие сутки успешно отбили 12 атак врага.