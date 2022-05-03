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Харків’янин допомагав чоловікам тікати за кордон на Закарпатті за $20 тисяч – ДБР

Олена РощінаВівторок, 3 травня 2022, 12:31
Харків’янин допомагав чоловікам тікати за кордон на Закарпатті за $20 тисяч – ДБР
Фото ДБР

На Закарпатті затримали переселенця з Харкова, який організував незаконну схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Джерело: ДБР

Деталі: Затримали зловмисника працівники Державного бюро розслідувань та Національної поліції.

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За даними равоохоронців, харків'янин надавав потенційним ухилянтам широкий комплекс послуг: від липових довідок про непридатність до військової служби до переправлення їх через кордон під виглядом волонтерів і такого іншого.

Перевіряється інформація щодо причетності до незаконного бізнесу працівників військкоматів, лікарів та прикордонників.

За оперативною інформацією, за сприяння харківського "бізнесмена" в одному з центрів комплектування і соціальної підтримки у Закарпатській області чоловіки нібито проходили військово-лікарську комісію, яка визнавала їх непридатними до військової служби у воєнний час з одночасним виключенням із військового обліку.

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Свої послуги організатор оцінював у 20 тисяч доларів США. 

Його затримали "на гарячому" під час отримання плати за послуги від чергового охочого втекти за кордон.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в затриманого 40 тисяч доларів США, зброю та набої, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та печатки.

 

Триває досудове розслідування за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 9 років.

Теми: ЗакарпаттявійнамобілізаціяДБР
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