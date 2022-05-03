Лідер німецької опозиції зустрівся у Києві з Зеленським

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час візиту в Україну.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, розмова Зеленського з лідером ХДС і лідером опозиції тривала близько години у вівторок вдень. Зустріч відбулася в офіційній резиденції українського президента у Києві.

Реклама:

Фото - Bild

У програмі Мерца також заплановані переговори зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та опозиційними політиками. Мерц також зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

У вівторок перед зустріччю з Зеленським Мерц відвідав Ірпінь, поспілкувався з мером, який розповів про атаки російської армії та збитки, завдані війною.

З початку війни Росії проти України кілька провідних німецьких політиків відвідали Україну. У середині квітня голови комітетів із закордонних справ, оборони та Європи - Міхаель Рот, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Антон Гофрайтер - побували у Львові.

ВІДЕО ДНЯ

Український уряд відхилив візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва і одночасно запросив федерального канцлера Олафа Шольца, який поки поїздку не планує.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва і сказав, що він вдає "ображену ковбасу".