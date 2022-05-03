Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер немецкой оппозиции встретился в Киеве с Зеленским

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 20:35

Лидер самой большой оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц встретился с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Украину.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, разговор Зеленского с лидером ХДС и лидером оппозиции длился около часа во вторник днем. Встреча прошла в официальной резиденции украинского президента в Киеве.

Реклама:
Фото - Bild
Фото - Bild

В программе Мерца также запланированы переговоры со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и оппозиционными политиками. Мерц также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Во вторник перед встречей с Зеленским Мерц посетил Ирпень, пообщался с мэром, который рассказал об атаках российской армии и ущербе, нанесенном войной.

С начала войны России против Украины несколько ведущих германских политиков посетили Украину. В середине апреля главы комитетов по иностранным делам, обороне и Европе - Михаэль Рот, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн и Антон Гофрайтер - побывали во Львове.

ВИДЕО ДНЯ

Украинское правительство отклонило визит федерального президента Франкf-Вальтера Штайнмайера в Киев и одновременно пригласило федерального канцлера Олафа Шольца, который пока поездку не планирует.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев и сказал, что он делает вид "обиженной колбасы".

Темы: ГерманияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Германия
Немецкие истребители будут защищать небо Словакии, которая отдала Украине свои "Миги"
В Германии предупредили о рисках для газоснабжения несмотря на заполненные на 94% хранилища
Нападение на 10-летнего украинца в Германии: посольство отреагировало
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: