Лидер немецкой оппозиции встретился в Киеве с Зеленским

Лидер самой большой оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц встретился с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Украину.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, разговор Зеленского с лидером ХДС и лидером оппозиции длился около часа во вторник днем. Встреча прошла в официальной резиденции украинского президента в Киеве.

Фото - Bild

В программе Мерца также запланированы переговоры со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и оппозиционными политиками. Мерц также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Во вторник перед встречей с Зеленским Мерц посетил Ирпень, пообщался с мэром, который рассказал об атаках российской армии и ущербе, нанесенном войной.

С начала войны России против Украины несколько ведущих германских политиков посетили Украину. В середине апреля главы комитетов по иностранным делам, обороне и Европе - Михаэль Рот, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн и Антон Гофрайтер - побывали во Львове.

Украинское правительство отклонило визит федерального президента Франкf-Вальтера Штайнмайера в Киев и одновременно пригласило федерального канцлера Олафа Шольца, который пока поездку не планирует.

ВИДЕО ДНЯ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев и сказал, что он делает вид "обиженной колбасы".