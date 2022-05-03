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У Запоріжжі пролунав вибух

Світлана КізіловаВівторок, 3 травня 2022, 23:50
Запоріжжя, фото з Вікіпедії

Ввечері 3 травня у Запоріжжі було чутно вибух.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: 3 травня, російські загарбники завдали ракетних ударів по містах у багатьох регіонах України.

Кореспондент Української правди, який перебуває у Запоріжжі, повідомив про вибух у місті, який було чутно пізно ввечері у вівторок.

Офіційних даних про те, що сталося, поки немає. Відомо лише, що російські війська ввечері 3 травня випустили більше 20 ракет по різних регіонах України, більшість – з Каспійського моря.

Передісторія: 3 травня Росія завдала ракетних ударів: по підстанції біля вокзалу у Воловці на Закарпатті, по місту Арциз у Болградському районі Одеської області, по Дніпропетровщині, по Долинській громаді Кіровоградській області, по Авдіївці в Донецькій області, по Львову, по прикордонню Сумської області.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський вважає, що чисельні ракетні удари Росії по різних українських містах у вівторок свідчать про її безсилля перемогти Україну.

Теми: ЗапоріжжявійнаРосія
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