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Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі

Ольга Глущенко Понеділок, 30 травня 2022, 03:45
Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі
фото: Getty Images

Хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".

Джерело: Twitter Anonymous

Дослівно: "Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн".

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Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. 
  • Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.
  • 26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.
  • У березні Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів і сайту російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом"..

Теми: хакериБілорусьвійнакібербезпека
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