Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі
Понеділок, 30 травня 2022, 03:45
Хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".
Джерело: Twitter Anonymous
Дослівно: "Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн".
JUST IN: Massive attack carried by #Anonymous against the Belarusian government for their complicity in the #Ukraine️ invasion. All their biggest government websites are #Offline. #OpRussia #OpBelarus #FreeUkraine pic.twitter.com/b358jRwPu2— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 29, 2022
Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.
Передісторія:
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.
- Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.
- 26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.
- У березні Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів і сайту російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом"..
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