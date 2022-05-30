Хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".

Джерело: Twitter Anonymous

Дослівно: "Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн".

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Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

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