Хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".

Джерело: Twitter Anonymous

Дослівно: "Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн".

Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Передісторія:

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.

26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.

У березні Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів і сайту російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом"..