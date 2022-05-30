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Anonymous заявили, что сломали правительственные сайты Беларуси

Ольга ГлущенкоПонедельник, 30 мая 2022, 03:45
Anonymous заявили, что сломали правительственные сайты Беларуси
фото: Getty Images

Хакеры группы Anonymous заявили, что взломали правительственные сайты Беларуси "за причастность к вторжению в Украину".

Источник: Twitter Anonymous

Дословно: "Массированная атака Anonymous против белорусского правительства за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные веб-сайты – офлайн".

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Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
  • Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
  • 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
  • 5 марта российские власти угрожали компании Apple большими штрафами из-за того, что на ее картах для пользователей российское министерство обороны обозначено как "Министерство Фашизма Российской Федерации". Однако перед этим 1 марта Apple прекратила продажу своих продуктов на российской территории и отключила систему оплаты Apple Pay для российских пользователей.
  • Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской федеральной службы безопасности.

Темы: хакерыБеларусьвойнакибербезопасность
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