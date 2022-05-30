Anonymous заявили, что сломали правительственные сайты Беларуси
Хакеры группы Anonymous заявили, что взломали правительственные сайты Беларуси "за причастность к вторжению в Украину".
Источник: Twitter Anonymous
Дословно: "Массированная атака Anonymous против белорусского правительства за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные веб-сайты – офлайн".
JUST IN: Massive attack carried by #Anonymous against the Belarusian government for their complicity in the #Ukraine️ invasion. All their biggest government websites are #Offline. #OpRussia #OpBelarus #FreeUkraine pic.twitter.com/b358jRwPu2— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 29, 2022
Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
Предыстория:
- После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
- Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
- 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
- 5 марта российские власти угрожали компании Apple большими штрафами из-за того, что на ее картах для пользователей российское министерство обороны обозначено как "Министерство Фашизма Российской Федерации". Однако перед этим 1 марта Apple прекратила продажу своих продуктов на российской территории и отключила систему оплаты Apple Pay для российских пользователей.
- Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской федеральной службы безопасности.