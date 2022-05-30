Anonymous заявили, что сломали правительственные сайты Беларуси

Хакеры группы Anonymous заявили, что взломали правительственные сайты Беларуси "за причастность к вторжению в Украину".

Источник: Twitter Anonymous

Дословно: "Массированная атака Anonymous против белорусского правительства за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные веб-сайты – офлайн".

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Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

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