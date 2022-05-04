Розвідка розповіла, наскільки боєздатні російські війська і техніка у Придністров'ї

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, аби використовувати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпорошення сил української армії.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України в Telegram, пише "Європейська правда".

Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій "спеціальній операції" проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я, зазначили у розвідці.

За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у селі Ковбасна.

Більше ніж половина усіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні на складах, вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню.

Лише 7-8 тисяч тонн є справними та можуть бути використані.

Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю або частково не боєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення, відзначили у відомстві.

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Потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України, додали в ГУР МО.

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

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