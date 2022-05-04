Українські захисники продовжують кришити техніку ворога - підбірка ДШВ і Нацгвардії

Українські захисники продовжують професійно знищувати підрозділи російських окупантів та їхню техніку.

Джерело: пресцентр командування ДШВ і пресслужба Нацгвардії

Деталі: Десантно-штурмові війська показали відео, на якому зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів ДШВ.

Дослівно: "Зокрема, перетворені на металобрухт з "фаршем" із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Будьте впевнені, їм також невдовзі прийшов кінець".

Артилеристи 81-ї бригади ДШВ оприлюднили відео ліквідації російського БТР з екіпажем.

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В свою чергу НГУ повідомляє, що бійці спецпризначення Нацгвардії під час проведення розвідки на Ізюмському напрямку виявили скупчення техніки та особовий склад противника.

По техніці відпрацювали з протитанкової зброї: знищено 3 БМП противника.

Окрім того, на взводно-опорні пункти противника прилетіли ще "подарунки" від спецпризначенців – постріли до гранатометів 30 мм калібру, які виконали свою місію.









