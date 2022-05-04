Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники продовжують кришити техніку ворога - підбірка ДШВ і Нацгвардії

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 17:33
фото - пресцентр НГУ

Українські захисники продовжують професійно знищувати підрозділи російських окупантів та їхню техніку.

Джерело: пресцентр командування ДШВ і пресслужба Нацгвардії

Деталі: Десантно-штурмові війська показали відео, на якому зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів ДШВ.

Дослівно: "Зокрема, перетворені на металобрухт з "фаршем" із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Будьте впевнені, їм також невдовзі прийшов кінець".

Артилеристи 81-ї бригади ДШВ оприлюднили відео ліквідації російського БТР з екіпажем.

ВІДЕО ДНЯ

В свою чергу НГУ повідомляє, що бійці спецпризначення Нацгвардії під час проведення розвідки на Ізюмському напрямку виявили скупчення техніки та особовий склад противника.

По техніці відпрацювали з протитанкової зброї: знищено 3 БМП противника.

Окрім того, на взводно-опорні пункти противника прилетіли ще "подарунки" від спецпризначенців – постріли до гранатометів 30 мм калібру, які виконали свою місію.

 



Теми: війна
Головне сьогодні

Російська армія блокує виїзд із Херсонської області та в'їзд до неї

В Іспанії затримали Шарія

фотоУ родичів Медведчука й Козака пройшли ще 6 обшуків: вилучили картини і антикваріат

ЗСУ взяли під контроль кілька населених пунктів на півдні – зведення

Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель

Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів – NYT

Усі новини...
війна
Кіровоградщина: Росія обстріляла інфраструктуру
На сході ЗСУ відбили 11 атак, знищили 2 літаки
Другу добу тривають кровопролитні бої на "Азовсталі" – звернення "Азову"
Останні новини
13:14
З українських бібліотек вилучать російські пропагандистські книжки – Мінкульт
13:11
Україна запустила глобальну платформу United24 для збору коштів
13:06
Чорнобаївський голова після "візиту" росіян – у лікарні, його заступник – у полоні
12:56
Шарія передадуть Україні – Веніславський
12:39
Курт Волкер визнав, що Захід чекає на зміну влади у Грузії
12:30
Російська армія блокує виїзд із Херсонської області та в'їзд до неї
12:29
Найбільша ТЕС України зупинилася – закінчилося вугілля
12:23
фотоПрикордонників посилили трофейною БМП-2
12:21
Відмова від російського газу коштує ЄС менше, ніж перший рік ковіду – член групи "Єрмака-Макфола"
12:11
У Росії визнали, що не зможуть провести парад Перемоги у Донецьку та Луганську
Усі новини...