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Байден заявив, що США відкриті для додаткових санкцій щодо Росії

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 20:52

Після того, як Європейський союз та Велика Британія оголосили про нові санкції щодо Росії, президент США Джо Байден заявив, що "ми завжди відкриті для додаткових санкцій".

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

"Цього тижня я поговорю з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи не робити", - сказав Байден журналістам у Білому домі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу запропонувала низку заходів, включаючи заборону на постачання російської нафти.

Інші пропозиції включають внесення до списку осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, виключення найбільшого російського банку "Сбербанк" із системи SWIFT.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс в середу оголосила про подальші санкції щодо 63 російських громадян і організацій, у тому числі проти російських медіакомпаній, які "стоять за кампанією путінської дезінформації" та їхніх співробітників.

Теми: Байденсанкції
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