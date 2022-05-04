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РФ скасувала в’їзд за диппаспортами і спрощені візи для майже всіх країн Європи

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 22:08

Росія скасувала можливість безвізового в’їзду для власників дипломатичних паспортів і спрощене отримання віз для посадовців і журналістів з майже усіх країн Європи.

Про це заявило Міністерство закордонних справ РФ 4 травня, пише "Європейська правда".

Рішення поширюється на усі 27 країн-членів ЄС, Норвегію, Ісландію, Швейцарію та Ліхтенштейн. 

Зазначається, що це відповідь РФ на рішення Ради ЄС від 25 лютого 2022 року про часткове призупинення дії угоди між Росією та ЄС про спрощення видачі віз громадянам РФ та ЄС 2006 року та аналогічні рішення європейських країн, з якими Росія має двосторонні угоди. 

"Керуючись принципом взаємності, РФ у відповідь на недружні кроки згаданих європейських держав шляхом призупинення дії окремих положень відповідних угод скасувала режим безвізового в’їзду для власників дипломатичних паспортів, а також спрощений порядок оформлення віз для членів офіційних делегацій, національних та регіональних урядів і парламентів, представників судових органів та журналістів з країн-членів ЄС, Данії (Данія - член Євросоюзу, але з певних причин вказана МЗС РФ окремо - ред.), Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Зміни торкнуться не лише збільшення вимог до змісту візових досьє цих категорій, але й кількості разів, термінів та вартості надання російських віз", - йдеться у заяві МЗС РФ. 

Зазначається, що при цьому Росія збереже можливість в’їзду громадян цих країн з культурними, науковими, гуманітарними цілями та діловими візитами.

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